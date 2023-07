Gwyneth Paltrow prend un bain de soleil seins nus avec son mari Brad Falchuk pendant ses vacances en Italie

Gwyneth Paltrow est devenue seins nus alors qu’elle prenait le soleil pendant ses vacances en Italie avec son mari Brad Falchuk.

L’actrice de 50 ans a partagé un diaporama de photos sur Instagram vendredi, y compris une image d’elle se relaxant sur une chaise longue bleue à côté du producteur de 52 ans.

La lauréate d’un Oscar a couvert sa poitrine avec son bras et a rayonné vers la caméra alors qu’elle prenait le selfie.

Paltrow portait une paire de lunettes de soleil aviateur à monture dorée et un collier en or avec un grand pendentif rond. Falchuk est également devenu torse nu alors qu’il se penchait pour la photo.

La star de Marvel a également partagé d’autres clichés de son escapade estivale, notamment une image d’une villa italienne et une vue sur une piscine sur fond de collines. Elle a posté plusieurs photos de plats, dont un dîner italien fraîchement préparé, une meule de fromage et un cannoli.

Paltrow a également partagé une photo rare de son fils de 17 ans, Moses, qui semblait avoir été prise dans un café. Moïse a été photographié portant une chemise bleue à manches courtes avec une cravate noire alors qu’il prenait une gorgée d’une tasse de café. La native de Californie partage Moses et sa fille Apple, 19 ans, avec son ex-mari Chris Martin, 46 ans.

La fondatrice de Goop a légendé son message avec des émojis au cœur rouge, blanc et vert, une référence au drapeau italien.

Avant son 50e anniversaire l’année dernière, Paltrow a partagé ses réflexions sur le vieillissement dans un article introspectif sur son blog Goop. L’alun de « The Politician » a inclus une photo d’elle en bikini alors qu’elle sautait dans les airs avec un large sourire.

« Mon corps, carte de l’évidence de tous les jours, est moins intemporel », écrit-elle. « Une collection de marques et d’irrégularités qui écorchent les chapitres. Des cicatrices de brûlures de four, un doigt cassé dans une fenêtre il y a longtemps, la naissance d’un enfant. Des cheveux argentés et des ridules. Le soleil a laissé ses empreintes célestes partout sur moi , comme si j’avais imbibé un pinceau d’aquarelle taupe foncé, en l’effleurant sur ma peau.

« Et pendant que je fais ce que je peux pour lutter pour une bonne santé et la longévité, pour éviter l’affaiblissement des muscles et le recul des os, j’ai un mantra que j’insère dans ces pensées imprudentes qui essaient de me faire dérailler : j’accepte. J’accepte les marques et les relâchement de la peau, les rides. J’accepte mon corps et j’abandonne le besoin d’être parfait, d’avoir l’air parfait, de défier la gravité, de défier la logique, de défier l’humanité. J’accepte mon humanité. »

Le mois dernier, Paltrow a suscité l’inquiétude de certains fans après avoir publié une photo d’elle prenant des rayons alors qu’elle portait un débardeur avec son amie Kimberly Blackwell. Quelques-uns des adeptes de l’actrice ont noté ce qu’ils ont dit être des dommages causés par le soleil sur sa peau et l’ont exhortée à appliquer un écran solaire.

« Crème solaire Gwynnie ! a écrit un fan.

Un autre a ajouté, « Holy s— gurl !!! Sortez du soleil !!! Je peux voir [sic] que du soleil sur cette photo !! »

« Je suis d’accord – mais pas avec tout ça su[n] fille – même avec de la crème solaire !!!!! » a commenté un autre abonné.

Paltrow a fait face à un contrecoup en ligne en 2021 après avoir partagé une vidéo de sa routine de soins de la peau sur la chaîne YouTube de Vogue.

Dans le clip, elle explique qu’elle préfère utiliser un écran solaire minéral avec un FPS de 30.

« Je ne suis pas une personne qui applique de la crème solaire de la tête aux pieds, mais j’aime en mettre sur mon nez et la zone où le soleil frappe vraiment », a-t-elle déclaré. Elle a ensuite été vue en train d’appliquer une très petite quantité de crème solaire uniquement sur l’arête du nez et les pommettes.

L’application de crème solaire de la star de « Shakespeare in Love » a été critiquée par certains fans et dermatologues. Dans une déclaration au magazine Shape à l’époque, la société de Paltrow, Goop, a déclaré que sa vidéo avait été « modifiée pour des raisons de timing et ne montre pas l’application complète » de son écran solaire.

« [Paltrow also] aborde l’importance de la protection solaire et de la crème solaire minérale, qui dévie les rayons de votre peau plutôt que de les absorber, comme le font les crèmes solaires chimiques « , a ajouté Goop. « Nous sommes de grands partisans du SPF chez Goop et conseillons toujours aux gens de consulter leurs dermatologues pour savoir ce qui leur convient. »