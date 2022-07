Gwyneth Paltrow heureuse pour le mariage de son ex Ben Affleck et Jennifer Lopez – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Gwyneth Paltrow49 ans, est si heureuse pour son ex-petit ami Ben Affleck sur son mariage avec Jennifer Lopez! L’actrice oscarisée, qui est sortie avec Ben de 1997 à 2000, a partagé un doux message sur les noces de Bennifer à Las Vegas dans son histoire Instagram le vendredi 22 juillet. elle a répondu avec enthousiasme: “LOVE !!! SI ROMANTIQUE!!! TRÈS HEUREUX POUR EUX.

Plus à propos Gwyneth Paltrow

Ce n’est pas la première fois que le fondateur de Goop commente la romance de la seconde chance de Ben et J.Lo. Après que le couple ait été stupéfait sur le tapis rouge du Festival du film de Venise en septembre 2021 – marquant leurs premiers débuts sur le tapis rouge depuis qu’ils se sont remis ensemble – Gwyneth n’a pas pu résister à commenter une jolie photo de baiser! “D’accord, c’est mignon”, le La fille de mon père l’auteur a écrit avec un emoji au visage qui s’embrasse.

Gwyneth et Ben se sont liés de manière romantique en 1997 alors qu’ils avaient tous les deux 25 ans. À l’époque, GP sortait tout juste d’une relation de trois ans avec Brad Pitt, qui avait huit ans son aîné. Au cours de la cour de trois ans de Gwyneth et Ben, tous deux ont remporté des Oscars déterminants pour leur carrière : il a remporté un Oscar pour Chasse de bonne volonté en 1998, alors qu’elle était nommée meilleure actrice pour Shakespeare amoureux. En 2015, Paltrow a révélé à Howard Stern que sa romance avec Ben s’est effondrée car il n’était pas “au bon endroit dans sa vie pour avoir une petite amie” – mais a noté qu’ils étaient toujours amis.

Chronologie de Ben Affleck et Jennifer Lopez : des fiançailles à la séparation, aux retrouvailles et au mariage

Jennifer Lopez a été la première relation sérieuse de Ben après sa séparation de Gwyneth, qui a commencé après que le duo ait travaillé sur les années 2001 Gigli. Il a initialement proposé au chanteur “Dear Ben” en novembre 2002 avec un rose massif Harry Winston diamant, et une date de mariage a été fixée pour septembre 2003. En raison d’un examen minutieux des médias et d’allégations de tricherie, le mariage a été reporté.

Malheureusement, Bennifer s’est séparé en janvier 2004 et tous deux se sont mariés : il s’est marié Jennifer Garnier en 2005, alors qu’elle marchait dans l’allée avec Marc Anthony à peine six mois plus tard, en juin 2004. Le divorce de Ben avec Garner a été finalisé en 2017 après une longue séparation, tandis que le divorce de Lopez et Anthony a été définitif en 2014, également après une séparation de plusieurs années. Les deux relations ont accueilli des enfants: Ben est papa pour les enfants Violet16, Séraphine13 et Samuel10 ans, avec Garner, et J.Lo a des jumeaux Max et Emmeaujourd’hui âgé de 14 ans, avec Marc.

Lien connexe Lié: Jennifer Lopez en mariée : toutes les fois où elle a porté une robe de mariée dans les films

Ben et J.Lo se sont retrouvés de façon choquante en avril 2021, juste après sa séparation d’avec son fiancé Alex Rodríguez quelques semaines auparavant. Le duo s’est réengagé un an plus tard en avril 2022 – cette fois avec un diamant vert – et s’est marié à Las Vegas, Nevada trois mois plus tard, le 16 juillet 2022 ! Jennifer a officiellement changé son nom en “Jennifer Lynn Affleck” par un dépôt de licence de mariage, ce qui est exactement ce qu’elle a dit qu’elle allait faire dans une interview de 2003 avec Accéder à Hollywood.

Gwyneth a également évolué après sa séparation de Ben en 2000 : à peine trois ans plus tard, elle a épousé son ex-mari Chris Martin en 2003. Ils ont eu deux enfants : Pomme18 ans et Moïse16 ans. Le couple s’est séparé en 2016. Elle s’est mariée pour la deuxième fois en 2018 avec le producteur Brad Falchuk.