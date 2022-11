Gwyneth Paltrow et maman Blythe Danne sont jumelles au mariage : photos – Hollywood Life

Crédit image : Dee Cercone/Everett Collection

Gwyneth Paltrow50 ans, et sa mère, actrice de 79 ans Blythe Danner, ressemblaient à des jumeaux (avec quelques années les séparant) lors d’un mariage familial en octobre à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Sur la quatrième photo du diaporama ci-dessous que Gwyenth a partagé sur Instagram le vendredi 18 novembre, la star oscarisée et sa mère a souri pour une photo alors qu’ils tenaient des boissons glacées, apparemment ravies de passer du temps de qualité ensemble pendant le mariage. Les deux avaient l’air de défier le vieillissement en posant avec un minimum de maquillage et une peau radieuse.

Ils étaient assortis dans des tenues bleues, avec Blythe enfilant une robe bleu vif et le Goop fondateur dans un ensemble deux pièces bleu poudré qui comportait un haut court. La gagnante des Primetime Emmy a accessoirisé des bagues en argent, tandis que sa fille a opté pour des bagues en or et un collier à maillons en or. Blythe a laissé ses cheveux détachés pour la sortie élégante, tandis que Gwyneth a tiré les siens derrière ses oreilles en une queue de cheval basse.

Gwyneth a également partagé une photo d’elle et de son mari de 51 ans Brad Falchuk au mariage de sa cousine. La Emma l’actrice a couvert son haut court pour le cliché avec une veste noire à fourrure. Brad, réalisateur et producteur, avait l’air pimpant dans un costume bleu marine. Des photos supplémentaires dans le diaporama amusant ont montré certaines des bonnes choses que Gwyenth a appréciées pendant son voyage, comme un ragoût copieux, des biscuits et des beignets aux noix confites.

La mère de deux enfants a utilisé le diaporama comme teaser pour sa newsletter et a promis à ses fans qu’il y aurait plus de détails sur l’escapade en famille dans le Big Easy. “J’ai vraiment apprécié de recommencer à lancer nos newsletters du jeudi avec de petites notes sur mes découvertes récentes, mes voyages, ce que je cuisine, où je trouve l’inspiration, etc”, a-t-elle écrit. “Le mois dernier, je suis allé dans l’une de mes villes préférées, la Nouvelle-Orléans, pour le mariage de mon cousin. Je partagerai plus d’informations sur le voyage dans un prochain e-mail… (Je sais que je suis partial mais, au-delà de mes réflexions, les newsletters regorgent de contenu et d’informations incroyables de mon équipe chez goop.)”

Gwyneth a présenté sa mère, avec qui elle est très proche, dans une vidéo de 2020 pour Goop, au cours de laquelle ils ont parlé de soins de la peau, de vieillissement et de beauté générationnelle. La fille de 18 ans de Gwyneth, Pomme, s’est joint pour servir de caméraman et d’intervieweur pour la vidéo. Comme elle l’a noté à plusieurs reprises, Gwyneth a déclaré qu’elle avait toujours apprécié une routine de soins de la peau “minimale” et a révélé qu’elle et sa mère avaient toutes deux la peau sèche, ce qui fait de la crème hydratante un incontournable.

Parlant de ses sentiments à propos du vieillissement, elle a dit qu’elle se sentait plus belle à 30 ans, tandis que sa mère a admis qu’elle se sentait mieux à 50 ans. “Je pense que vieillir est difficile”, a avoué Gwyneth. “C’est définitivement un processus, et je pense que lorsque vous voyez votre visage commencer à changer, vous ne vous sentez pas nécessairement le plus beau à l’extérieur.” Elle a poursuivi: “Mais l’ironie est que c’est ce moment de votre vie où vous vous aimez vraiment et que vous vous aimez vraiment. Donc, en quelque sorte, vous vous sentez vraiment belle intérieurement.