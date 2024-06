Gwyneth Paltrow et Chris Martin se réunissent pour l’obtention du diplôme de leur fils Moses

Gwyneth Paltrow et Chris Martin se réunissent pour célébrer l’obtention du diplôme d’études secondaires de leur fils Moses.

Paltrow et Martin ont été photographiés alors qu’ils se réunissaient le jeudi 30 mai pour féliciter leur deuxième diplômé du secondaire, leur fils Moses, 18 ans. L’ancien couple, qui s’est séparé en 2016, partage également sa fille Apple, 20 ans.

La fondatrice de Goop, 51 ans, a été vue en train d’enrouler ses bras autour de Moïse, qui portait des insignes noirs et des lunettes de soleil alors qu’il tenait un diplôme et sa casquette.

Pendant ce temps, le rockeur de Coldplay, 47 ans, riait avec sa fille Apple, qui portait une robe blanche à pois noirs, juste à l’extérieur de la salle.

Gwyneth Paltrow embrasse son fils Moïse lors de la remise de son diplôme.

Lorsque le couple a divorcé après 13 ans de mariage, Paltrow et Martin étaient déterminés à créer un couple. coparentalité amiable relation et maintenir une vie de famille saine pour leur fils et leur fille.

« D’une certaine manière, ma relation avec Chris est meilleure 1717194427. Donc, je pense que cela peut être fait », a déclaré Paltrow à Drew Barrymore en 2020. « Je voulais vraiment que mes enfants ne soient pas traumatisés si c’était possible. Chris et moi nous sommes engagés à leur donner la priorité, et c’est plus difficile qu’il n’y paraît. »

L’actrice a même inclus Martin et leurs deux enfants lors de sa lune de miel lorsqu’elle a épousé le co-créateur de Glee, Brad Falchuk, en 2018.

Il y a eu beaucoup de choses à célébrer pour l’équipe Paltrow-Martin ce mois-ci, Apple ayant fêté ses 20 ans un peu plus tôt ce mois-ci. L’actrice a partagé une jolie publication sur son Instagram en l’honneur de l’anniversaire de sa fille le mardi 14 mai, qui présentait plusieurs photos de retour du duo mère-fille.

« Joyeux 20e anniversaire, @applemartin 💕Comment se fait-il que tu aies 20 ans aujourd’hui ? C’est surréaliste ! Tu es le plus extraordinaire, le plus hilarant, le plus brillant.. J’aime tes idées sur la Seconde Guerre mondiale autant que j’aime ta comédie physique. « , a écrit Paltrow dans sa légende.

« Tu es la personne la plus amusante avec qui être et tu l’as toujours été. Depuis l’époque où c’était toujours toi et moi jusqu’à maintenant, tu es mon petit voyage ou meurs. Tu es tout pour moi et je suis si fier de toi. le meilleur jour, ma cacahuète 💕maman.