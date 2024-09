Gwyneth Paltrow et Brad Falchuk s’embrassent passionnément en maillot de bain

Après six ans de mariage, Gwyneth Paltrow et Brad Falchuk semblent toujours aussi aimés.

Paltrow, 52 ans, s’est rendue sur les réseaux sociaux le dimanche 29 septembre pour célébrer son anniversaire de mariage avec Falchuk, 53 ans, partageant une photo du couple s’embrassant à bord d’un paddleboard.

Arborant un bikini noir et des cheveux mouillés tout en enroulant un bras autour du scénariste et réalisateur, vêtu d’un maillot de bain noir et blanc, Paltrow a simplement sous-titré le Publication Instagram« 6 ».

Le couple, qui a commencé à se fréquenter en août 2014, s’est marié le 29 septembre 2018, à son domicile d’East Hampton, à New York, devant ses proches, dont plusieurs célébrités.

Invités inclus Jerry Seinfeld, Robert Downey Jr., Cameron Diaz et mon mari, Benji Madden. Une source a déclaré Nous chaque semaine que le Goop La fondatrice a participé à l’organisation du mariage, qui comprenait la décoration de sa maison avec des tentes, des tables et des chaises blanches.

L’actrice, qui partage deux enfants avec son ex-mari, Chris Martin – Apple, 20 ans, et Moses, 18 ans – ont également passé la majeure partie de la journée séparés du producteur avant d’échanger leurs vœux.

Par Goopla liste des invités ne comptait que 70 personnes, l’événement de plusieurs jours commençant « la veille au soir par un dîner de répétition, où les invités du mariage ont dîné en plein air sous un auvent de lumières de bistro ».

La magie a afflué le jour du mariage lui-même, comme l’a rapporté le média, « un temps parfait, un dîner exceptionnel, une soirée dansante pour les âges et une robe qui défie les adjectifs ». L’événement se terminerait également « comme il avait commencé : avec la beauté, l’amour et deux personnes très heureuses ».

Falchuk, qui partage deux enfants avec son ex-femme, Suzanna Bukinik – sa fille Isabella et son fils Brody – ont fait l’objet d’un autre hommage romantique sur Instagram de Paltrow plus tôt cette année.

Le 1er mars, l’actrice a partagé une photo du couple prise près de l’océan après le coucher du soleil. « Joyeux anniversaire @BradFalchuk », a-t-elle écrit via Instagram tout en ayant l’air frais aux côtés de son mari. « Tu es tout pour moi. »

De son côté, Falchuk, co-créateur de plusieurs séries télévisées dont Joie, Histoire d’horreur américaine et Reines des crisa parlé à Le journaliste hollywoodien en janvier sur l’harmonie de sa relation avec Paltrow.

« Gwyneth est une personnalité énorme, évidemment publique, mais ce n’est pas qui elle est ou ce qu’elle poursuit, n’est-ce pas ? Notre relation, entre mari et femme, existe quelque part sur une île déserte », a déclaré Falchuk au média dans une interview publiée le 3 janvier. « Nous n’avons que confiance les uns dans les autres. J’aime la façon dont elle est dans le monde et à quel point elle fait avancer la culture. Je trouve tout cela délicieux. Et nous sommes assez privés. Nous sommes casaniers.