Gwyneth Paltrow et Brad Falchuk partagent un baiser pour marquer leur 6e anniversaire de mariage

Gwyneth Paltrow et son mari Brad Falchuk célèbrent une occasion spéciale !

Le dimanche 29 septembre, le fondateur de Goop, 52 ans, a publié une photo intime sur Instagram pour célébrer ses six ans de mariage avec Falchuk, 53 ans.

En un instant, Paltrow et le scénariste et réalisateur – qui ont commencé à se fréquenter en août 2014 – peuvent être vus en train de partager un baiser alors qu’ils sont assis au sommet d’une planche à pagaie multicolore dans un plan d’eau. L’actrice portait un bikini noir pour la sortie, tandis que son mari portait un maillot de bain blanc.

Paltrow a simplement sous-titré le message « 6 ».

Le couple s’est marié le 29 septembre 2018 lors d’une cérémonie intime en présence de 70 invités dans les Hamptons, à New York.

Les noces comportaient « un temps parfait, un dîner exceptionnel, une soirée dansante pour tous les âges et une robe qui défie les adjectifs », selon un récapitulatif partagé sur Le site de Goop en novembre 2018. « Quelques heures plus tard, lorsque le dernier invité est rentré chez lui et que la dernière flûte de champagne a été débarrassée, la journée s’est terminée comme elle avait commencé – avec de la beauté, de l’amour et deux personnes très heureuses. »

Dans une interview exclusive avec PEOPLE en 2023, Paltrow a partagé que mélanger les familles du couple n’était pas une tâche facile. L’actrice oscarisée partage deux enfants – Apple, 20 ans, et Moses, 18 ans – avec le chanteur de Coldplay Chris Martin, et Falchuk a deux enfants – Isabella, 20 ans et Brody, 17 ans – issus d’un précédent mariage.

Ne manquez jamais une histoire : inscrivez-vous à la newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des actualités sur les célébrités aux histoires captivantes d’intérêt humain.

« C’est difficile, et ce n’est pas intuitif, et personne ne vous dit comment le faire. Il suffit de s’y tenir », a déclaré Paltrow à propos de la fusion de leurs familles. « Maintenant, c’est l’une des choses qui m’apportent le plus de bonheur dans ma vie. »

Gwyneth Paltrow et Brad Falchuk.

Stephen Lovekin/Variété/Penske Media via Getty Images



Le mardi 24 septembre, le couple a été photographié se tenant la main alors qu’ils étaient à Paris pour la Fashion Week. Ils se sont coordonnés en jeans bleus et lunettes de soleil foncées pour la sortie.

Paltrow portait un ensemble G. Label by Goop, comprenant un manteau et un col roulé, qu’elle a associé à un sac bandoulière en cuir noir et des baskets blanches. Pendant ce temps, Falchuk était élégante avec un long manteau beige, un t-shirt blanc et des chaussures marron.

En mars dernier, Paltrow a souhaité à Falchuk un joyeux 53e anniversaire en partageant une photo sur Instagram du couple confortablement réuni sur une plage. « Joyeux anniversaire @bradfalchuk », a-t-elle écrit en légende. « Tu es mon tout💙. »

Brad Falchuk et Gwyneth Paltrow.

Gregg DeGuire/FilmMagic



En plus de célébrer son dernier anniversaire de mariage, Paltrow se lance dans un nouveau projet d’acteur. Elle a rejoint le casting de Josh Safdiele prochain film de Marty Suprêmeavec Timothée Chalamet, marquant son premier grand rôle au cinéma depuis son rôle dans le film de 2019 Avengers : Fin de partie. Depuis, elle a endossé de petits rôles, comme prêter sa voix à un épisode de 2023 de Falchuk. Histoires d’horreur américaines et une apparition non crédité dans le biopic de 2022 Elle a dit.

Paltrow avait précédemment déclaré qu’elle s’éloignait du métier d’actrice pour se concentrer sur sa marque de style de vie.

« Je vais encore en faire un peu ici et là, mais cela me prend vraiment presque tout mon temps », a-t-elle déclaré. Aujourd’hui en 2017. « J’ai eu une carrière d’acteur incroyable, mais j’avais cette profonde passion pour produire du contenu, créer d’excellents produits et organiser des choses. »