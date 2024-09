Gwyneth Paltrow et Brad Falchuk célèbrent leur 6e anniversaire de mariage

Gwyneth Paltrow fête son sixième anniversaire de mariage avec Brad Falchuk.

Le Homme de fer L’actrice a partagé la joyeuse nouvelle avec ses 8,7 millions de followers sur les réseaux sociaux alors qu’elle se rendait sur Instagram et téléchargeait une photo.

Elle a sous-titré le message comme suit : « 6 », ce qui arrive exactement six ans jour pour jour de leurs noces dans les Hamptons, à New York.

L’actrice de 52 ans a posté la photo adorée qui montre le couple se relaxant ensemble sur une planche de surf, partageant un moment rempli de PDA.

Le couple s’est rencontré en 2010 lorsque Gwyneth est apparue dans la série musicale télévisée à succès. Joiequi a été co-créé et produit par Brad.

Ils se sont reconnectés plus tard en 2014 après la séparation de l’actrice de son premier mari et du leader de Coldplay, Chris Martin.

Gwyneth et Brad ont finalement rendu public leur relation en avril 2015 et se sont ensuite mariés lors d’une cérémonie intime en 2018, à laquelle ont assisté 70 membres de leur famille et amis.

De plus, le couple a séparément des enfants issus de leurs premiers mariages. Le Sept l’actrice est coparentale de sa fille Apple, âgée de 20 ans, et de son fils Moses, âgé de 18 ans, avec le Viva la vie chanteur.

Tandis que le réalisateur-producteur a une fille de 20 ans, Isabella, et un fils de 17 ans, Brody, issus de son précédent mariage avec Suzanne Bukinik, dont il s’est séparé en 2013.