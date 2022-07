Gwyneth Paltrow dit qu’elle ne manque pas d’agir “du tout” après avoir créé la marque de style de vie Goop

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Gwyneth Paltrow est satisfaite de son changement de carrière.

La fondatrice de Goop, âgée de 49 ans, a révélé qu’elle ne manquait pas de jouer dans un aperçu de son interview avec Willie Geist dans “Sunday Today”.

“Ça ne me manque vraiment pas du tout. Je pense que j’ai tellement de chance d’avoir pu le faire, et je suis sûre que je le ferai encore à un moment donné”, dit-elle à propos de sa carrière d’actrice. “L’équipe essaie toujours de me faire faire un film, mais j’aime vraiment ce que je fais.”

Paltrow a finalement pris du recul après avoir créé sa marque de style de vie Goop en 2008.

“J’aime à quel point c’est immédiat et comment nous sommes capables de créer un produit à partir de rien auquel nous croyons tellement. C’est tellement puissant”, a déclaré Paltrow à propos de l’entreprise. “C’est drôle, je ne rêve pas du tout du cinéma.”

Cependant, les fans ont pu voir Paltrow faire une dernière apparition dans l’industrie du théâtre. L’actrice de “Politician” a révélé qu’elle devait tenir une promesse qu’elle avait faite avec sa mère.

“J’ai promis à ma mère qu’à un moment donné avant de mourir, je lui ai dit que j’irais jouer une pièce”, a-t-elle déclaré. “Alors, je vais tenir cette promesse à un moment donné.”

Paltrow avait précédemment révélé qu’elle savait à l’âge de 26 ans qu’elle ne continuerait pas à jouer. L’actrice a admis que “l’éclat du jeu s’est dissipé” en raison d’un “examen public intense” après avoir remporté son Oscar pour “Shakespeare in Love”.

“Être un enfant qui aime vivre chaque rupture à chaque titre, comme être critiqué pour tout ce que vous dites et portez”, a déclaré Paltrow.

“Et aussi, c’est tellement transitoire, tu es toujours partout. C’est difficile de planter des racines. Comme je suis un casanier, tu me connais, j’aime être avec mes vieux amis et cuisiner et serrer mes enfants. Comme je Je ne veux pas être seul dans une chambre d’hôtel à Budapest pendant six semaines. Comme, ce n’est tout simplement pas qui je suis.

Paltrow est né à Los Angeles du producteur et réalisateur Bruce Paltrow et de l’actrice primée aux Tony Awards Blythe Danner. Elle a lancé sa carrière d’actrice avec un petit rôle dans “Shout” et sa performance dans “Emma” lui a valu le rôle dans “Shakespeare in Love”.

Paltrow est également connu pour “Sliding Doors” et “Iron Man 3”.