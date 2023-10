Gwyneth Paltrow a révélé que la naissance de sa fille Apple en 2004 était la raison pour laquelle elle avait quitté Hollywood.

« Une fois que j’ai eu Apple, je n’avais vraiment plus envie de m’envoler et de partir [on] endroit, et je voulais être à la maison », a expliqué la fondatrice de Goop aux journalistes lors de l’événement de lancement de sa ligne de beauté good.clean.goop, plus abordable, mercredi.

« Je pense que les femmes en particulier ont des chapitres très différents dans leur vie, et je pense que nous devrions nous sentir libres de nous pencher sur l’incarnation qui viendra avec le prochain chapitre. »

Paltrow était une « it » girl dans les années 1990 et au début des années 2000, jouant dans des films comme « Se7en », « Emma », « Shallow Hal » et « Sky Captain and the World of Tomorrow ». Et elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour « Shakespeare in Love » en 1999.

APPLE, LA FILLE DE GWYNETH PALTROW, Crache L’IMAGE DE SA MÈRE AU DÉBUT DE LA FASHION WEEK DE PARIS

Mais après avoir épousé Chris Martin en 2003 et donné naissance à sa fille un an plus tard, ses priorités ont changé. L’ancien couple partage également son fils Moses, 17 ans.

« Je pense que nous devrions tous nous donner la permission de le faire », a-t-elle déclaré à propos du réalignement des priorités.

La femme de 51 ans a déclaré qu’elle était reconnaissante d’avoir pu faire une « pause » dans son activité et « être à la maison et avoir mes petits enfants ». Et puis j’ai eu cette voix en moi : « Je ne sais pas si je veux vraiment ». recommencer à faire [acting].’

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Et puis ça m’a donné une petite crise. Eh bien, qu’est-ce que cela signifie pour moi, et qui suis-je si je ne le vaux pas, est-ce que je vaux quelque chose ? C’était très déroutant. »

Paltrow a continué à travailler après la naissance de ses enfants, jouant Pepper Potts dans la franchise « Iron Man » et « The Avengers », ainsi que dans d’autres films, mais ses rôles avaient tendance à être plus petits et moins fréquents.

Depuis qu’il s’est éloigné des projecteurs, le principal objectif de carrière de Paltrow est devenu Goop, son style de vie multimillionnaire marque qu’elle a lancée en 2008.

Apple fréquente maintenant l’Université Vanderbilt tandis que Moses est en dernière année de lycée.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Je suis dans une phase où j’ai l’impression que les choses sont tout simplement très compliquées parce que j’ai tellement de choses à faire », a déclaré Paltrow à Bustle cette semaine dans un profil. « Mon fils et mon beau-fils sont tous deux en fin d’études secondaires, et parfois j’ai l’impression que les études universitaires sont un travail à temps plein en soi. »

Paltrow est la belle-mère des deux enfants de son mari Brad Falchuk – Isabella, 19 ans, et Brody, 17 ans. Elle a épousé le producteur en 2018 après avoir divorcé du leader de Coldplay deux ans plus tôt.

« Apple a été très claire sur la direction qu’elle voulait prendre et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour y parvenir et l’a manifesté », a déclaré Paltrow à Bustle. « Moïse dit: ‘Je ne sais pas, j’aime ceci et j’aime cela, et retournons voir ceci, retournons voir celui-là.’ Il est plus détendu à ce sujet. Il dit un peu : « Je serai heureux n’importe où ; tout va bien », ce qui est un sentiment formidable. »

Elle a également fait part de ses réflexions sur le fait que ses enfants étaient appelés avec dérision « bébés nepo » parce qu’ils avaient des parents célèbres.

Apple n’est « en réalité qu’une étudiante, et elle a été très… elle veut juste être une enfant, être à l’école et apprendre », a expliqué Paltrow. « Mais il n’y a rien de mal à faire ou à vouloir faire ce que font vos parents. Personne ne s’en prend à un enfant qui dit : ‘Je veux être médecin comme mon père et mon grand-père.’

« La vérité est que si vous grandissez dans une maison avec beaucoup d’artistes et de gens qui font de l’art et de la musique, c’est ce que vous savez, de la même manière que si vous grandissez dans une maison avec la loi, les discussions autour de la table portent sur la nuances de la loi particulière que pratiquent les parents. Je pense que c’est un surnom un peu laid. J’espère juste que mes enfants se sentiront toujours libres de poursuivre exactement ce qu’ils veulent faire, indépendamment de ce que les autres vont penser ou dire.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Paltrow a également déclaré à Bustle qu’elle pourrait vendre Goop dans quelques années et « disparaître littéralement de la vie publique. Personne ne me reverra plus jamais ».