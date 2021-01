Être parent n’est pas facile, surtout au milieu d’une pandémie mondiale.

Au cours du 4 janvier épisode de Jimmy Kimmel en direct!, Gwyneth Paltrow a parlé de rester à la maison avec ses proches et pourquoi son fils de 14 ans Moïse Martin est celui de la famille qui «traverse le plus durement».

« Ce qui est génial, c’est qu’il est un skateur, donc il peut faire beaucoup, tout comme, en solo, à l’extérieur, faire de l’exercice et travailler sur des compétences, des trucs et des trucs comme ça », a déclaré le lauréat d’un Oscar. « Mais je pense que c’est très difficile d’avoir 14 ans. Et vous savez, comme tous les parents qui regardent votre émission le savent, c’est dur pour ceux, vous savez, qui sont encore en quelque sorte, comme les stades de développement les plus intenses, J’ai en quelque sorte observé. «

Elle a ensuite comparé l’expérience de son fils à celle de sa sœur aînée Pomme Martin‘s. « Comme, ma fille a 16 ans », a poursuivi Paltrow. «Elle sait en quelque sorte qui elle est. Elle a ses amis et mon fils aurait commencé le lycée en septembre. Et je pense que c’est dur socialement.