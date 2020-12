Gwyneth Paltrow a révélé que travailler avec le magnat honteux Harvey Weinstein « a enlevé l’éclat » en jouant pour elle.

Qualifiant l’ancien président de Miramax de « patronne vraiment rude », elle a expliqué qu’elle n’était que dans la vingtaine quand elle a réalisé qu’elle n’aimait pas « autant jouer le rôle qu’il s’avère ».

À l’époque, Gwyneth, qui fait partie de plusieurs femmes à accuser Weinstein de harcèlement sexuel, venait de remporter un Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Shakespeare In Love.

«Je me sentais en quelque sorte, eh bien, maintenant qui suis-je censé être? dit-elle dans une nouvelle interview sur SiriusXM. « Vers quoi je conduis? »







Gwyneth a déclaré qu’une partie du problème était « l’examen public intense » de la célébrité.

«Être un enfant qui vit chaque rupture sur chaque titre, comme être critiqué pour tout ce que vous dites et portez», a-t-elle expliqué. «Et aussi, c’est tellement transitoire, vous êtes toujours partout. Il est difficile de planter des racines.

« Je suis vraiment casanier, tu me connais, j’aime être avec mes vieux amis et cuisiner et serrer mes enfants. Je ne veux pas être seul dans une chambre d’hôtel à Budapest pendant six semaines. Ce n’est tout simplement pas qui je un m. »







À cela s’ajoute sa relation de travail avec Weinstein, avec qui elle a également travaillé sur son film d’évasion de 1996, Emma.

«Si vous ajoutez à ces choses le fait que, pour être totalement franc, j’ai eu un patron vraiment difficile pendant la majeure partie de ma carrière cinématographique à Miramax.

« Alors tu prends toutes ces choses [and] vous vous dites: ‘Je ne sais pas si c’est vraiment ma vocation.’ «







Aujourd’hui âgée de 45 ans, Gwyneth, basée à Los Angeles, a surtout mis de côté sa carrière d’actrice pour lancer une marque de style de vie de luxe à succès et sans vergogne, Goop.

Elle co-parents sa fille Apple, 16 ans, et son fils Moses, 14 ans, avec l’ex-mari de la rock star Chris Martin et est mariée au producteur Brad Falchuck.