Gwyneth Paltrow dit à Hailey Bieber que les enfants des célébrités doivent “travailler deux fois plus dur” à Hollywood

Gwyneth Paltrow pense que les enfants des célébrités les plus célèbres et les plus riches d’Hollywood doivent “travailler deux fois plus dur” pour réussir dans l’industrie cinématographique.

S’adressant à Hailey Bieber, épouse de la célébrité Justin Bieber, sur un épisode de son émission “Qui est dans ma salle de bain“, l’actrice de 49 ans a parlé de sa carrière, et le sujet du népotisme a été abordé. Le père de Paltrow est le réalisateur décédé Bruce Paltrow, et sa mère est l’actrice Blythe Danner, et son parrain est le cinéaste légendaire Steven Spielberg.

“En tant qu’enfant de quelqu’un, vous avez un accès que les autres n’ont pas, donc les règles du jeu ne sont pas équitables de cette façon”, a-t-elle déclaré à Bieber en préparant un smoothie aux pépites de chocolat à la menthe dans une vidéo publiée mercredi. “Cependant, j’ai vraiment l’impression qu’une fois que vous avez le pied dans la porte, dans laquelle vous êtes injustement entré, vous devez presque travailler deux fois plus dur et être deux fois plus bon.”

“Personne au monde, en particulier quiconque ne vous connaît pas, ne devrait avoir un impact négatif sur votre chemin ou sur la décision que vous prenez”, a-t-elle poursuivi.

Bieber, la fille de l’acteur Stephen Baldwin, a partagé le sentiment de Paltrow, ajoutant : “J’ai besoin d’entendre ça aujourd’hui.” L’actrice de “Shallow Hal” est la fondatrice de Goop, une entreprise de bien-être et de style de vie qu’elle a fondée en 2008. Ses commentaires reçus réactions négatives sur les réseaux sociaux de la part de personnes qui pensaient que ses conseils étaient déconnectés.

Dans le passé, Paltrow a été critiquée pour ses antécédents privilégiés après avoir affirmé en juillet 2011 qu’elle préférait “fumer du crack plutôt que de manger du fromage dans une boîte”, puis a doublé sa déclaration quatre ans plus tard.