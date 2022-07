Gwyneth Paltrow dans une baignoire de lait en bikini blanc : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Le lait fait du bien au corps ! Gwyneth Paltrow a montré son physique en forme dans la dernière promotion de sa marque de style de vie GOOP. Dans de nouvelles photos publiées sur l’Instagram de la société le mardi 26 juillet, l’actrice oscarisée de 49 ans porte un bikini blanc alors qu’elle prend un bain dans un pot de lait ; Le lait de sommeil exfoliant pour les taches brunes GOOPGLOW pour être exact, comme on le voit ici. Le produit unique ne devrait pas surprendre les fans, car ils se souviendront d’une certaine bougie GOOP qui a frappé les étagères appelée “This Smells Like My Vagina”.

Dans le premier cliché, Gwyneth s’agenouille dans une baignoire gonflable alors que les assistants de production se préparent à verser le liquide blanc autour de l’étoile. Arborant le bikini minuscule et un regard choqué sur son visage, Gwyneth s’accroche aux côtés de la baignoire en se préparant pour une autre dose de l’aide à la fermeture des yeux. La deuxième photo a le Homme de fer star se détendant dans la baignoire avec un énorme sourire sur son visage, alors que l’album est sous-titré, “Reality vs. Instagram. Merci, GP, d’être notre cobaye désigné.

En parlant de baignoires, le jour même où la photo a été publiée, une interview a été publiée dans laquelle Gwyneth a plaisanté en disant qu’elle avait rencontré le père de Hailey Baldwin dans une salle de bain. Au cours du dernier épisode de la série YouTube de Hailey intitulée Qui est dans ma salle de bain ?, Gwyneth a fait la blague après avoir dit au mannequin avec qui elle travaillait Stephen Baldwin retour dans la journée sur un 1994 Dorothée Parker biopic appelé Mme Parker et le cercle vicieux.

La Shakespeare amoureux L’actrice a ajouté que Stephen “était génial”, “si gentil” et que “le film était génial”. Hailey a répondu: “‘J’aime entendre ça. Imaginez si vous aviez une histoire d’horreur. ‘Il était horrible ! C’était un cauchemar de travailler avec lui !’ » Et c’était l’occasion pour Gwyneth de montrer son intelligence. “Ce serait mauvais”, a-t-elle dit. “Ou si je, genre, baise ton père dans la salle de bain?” Après avoir ajouté qu’elle “ne l’avait pas fait”, une Hailey soulagée s’est exclamée : “Eh bien, c’est bon à savoir, d’accord !”

Dans l’épisode, Gwyneth s’est également lancée dans l’épée à double tranchant qu’est le népotisme à Hollywood, car elle et Hailey ont des parents célèbres. “En tant qu’enfant de quelqu’un, vous avez accès à d’autres personnes, donc les règles du jeu ne sont pas équitables de cette façon”, a déclaré Gwyneth à Hailey. “Cependant, j’ai vraiment l’impression qu’une fois que vous avez le pied dans la porte, dans laquelle vous êtes injustement entré, vous devez presque travailler deux fois plus dur et être deux fois plus bon. Parce que les gens sont prêts à vous tirer vers le bas et à dire “Tu n’as pas ta place là-bas” ou “Tu n’es là qu’à cause de ton père ou de ta mère”.