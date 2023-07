Gwyneth Paltrow critique l’idée que les femmes devraient être « figées dans le temps »: « Certainement un double standard »

Gwyneth Paltrow n’est pas d’accord avec le fait que les femmes sont « figées dans le temps ».

Paltrow, 50 ans, a expliqué que les femmes jugées plus que les hommes pour le vieillissement sont un « problème de culture » dans une nouvelle interview, alors qu’elle révélait sa routine de soins de la peau et d’entraînement.

« Je pense que c’est un problème de culture [that women seem to be judged more on getting older than men]. Ce n’est pas la nôtre ! », a-t-elle déclaré au British Vogue. « En tant que femmes, nous voulons être en bonne santé, nous voulons vieillir. Cette idée que nous sommes censés être figés dans le temps est tellement bizarre. »

« J’adore quand j’entends quelqu’un comme Andie MacDowell, avec ses belles boucles grises, parler d’embrasser le vieillissement et de la différence entre la façon dont nous gérons un George Clooney [compared to how most women are perceived]. C’est beau de devenir gris [as a man], mais pour les femmes, c’est du genre : ‘Que comptez-vous faire pour vos rides et votre peau vieillissante ?’ Il y a certainement un double standard. Mais encore une fois, nous voulons vieillir ! »

Andie MacDowell, à qui Paltrow a fait référence, a choisi de devenir complètement gris et a récemment parlé du vieillissement.

« J’avais du mal et je suis beaucoup plus à l’aise avec où je suis en ce moment », a déclaré MacDowell au magazine People. « J’adore être une femme plus âgée. J’aime vraiment ça. Et ça n’en est pas moins sexy. »

MacDowell est un exemple de quelqu’un à Hollywood qui a choisi de sauter la chirurgie plastique et d’embrasser le vieillissement – ​​ce avec quoi Paltrow est d’accord. Cependant, l’actrice a souligné qu’il était important que les femmes soient « autorisées » à vieillir comme elles le souhaitent.

« Je pense que nous voulons donner des exemples de la façon dont vous pouvez vieillir. Chaque femme devrait le faire comme elle le souhaite », a déclaré Paltrow au point de vente. « Certaines femmes veulent aborder chaque chose de manière esthétique, et certaines femmes veulent être une fabuleuse grand-mère française qui ne fait jamais rien. Tout le monde devrait être habilité à le faire comme il le souhaite. »

L’actrice oscarisée a fait face à d’énormes contrecoups au fil des ans pour ses croyances et ses commentaires, y compris le drame sur son « régime de famine ».

Paltrow a révélé qu’elle mangeait du bouillon d’os pour le déjeuner et surtout des légumes pour le dîner. Après avoir été accusée de favoriser la famine, Paltrow s’est expliquée sur Instagram. « Je mange des repas complets », a-t-elle insisté. « J’ai aussi des jours où je mange ce que je veux, des frites ou autre. Ma ligne de base a été d’essayer de manger sainement et d’essayer de manger des aliments qui calment vraiment le système. »

La star de « Shakespeare in Love » a également été critiquée lorsqu’elle a annoncé qu’elle et son ex-mari Chris Martin prévoyaient de « dissocier consciemment » plutôt que de divorcer après 10 ans de mariage. Elle a réfléchi au contrecoup dans un éditorial de 2020, « La surprise du public a rapidement cédé la place à la colère et à la dérision. Une étrange combinaison de moquerie et de colère que je n’avais jamais vue. L’intensité de la réponse m’a fait plonger la tête dans le sable plus profondément que jamais dans ma vie très publique. »

La marque de style de vie Goop, fondée par Paltrow, a également été critiquée pour avoir fait la promotion de « haltères vaginales » et d’articles excessivement chers.

