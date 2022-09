Gwyneth Paltrow casse Internet alors qu’elle pose nue pour la séance photo de son 50e anniversaire

La récente photo Instagram de l’actrice hollywoodienne Gwyneth Paltrow a fait le buzz sur Internet. On y voit l’actrice poser nue pour une séance photo à l’occasion de son 50e anniversaire. En l’honneur de son 50e anniversaire, Gwyneth s’est déshabillée et s’est recouverte de poudre métallique pour le corps pour une séance photo nue ! Gwyneth a partagé la photo avec la légende “(émoticône étoile) 50 (émoticône étoile)”.

Selon Page Six, Gwyneth Paltrow a déclaré pendant le tournage qu’elle se sentait bien à l’âge de 50 ans. Elle a déclaré : “Tout ce que je sais, c’est qu’ils me peignent de l’or et que je dois être nue. Je me sens si bien à l’âge de 50 ans, et cela est d’exprimer ce sentiment d’énergie et d’optimisme que je ressens”. Elle a ajouté: “C’est plus une question de regard féminin et juste un sentiment de plaisir.”

Selon le rapport de Page Six, l’actrice “Shakespeare in Love” a écrit sur Goop que même si elle “étrangement [had] pas la notion du temps passé”, son corps “est moins intemporel” avant d’avoir 50 ans. Elle a également mis en ligne une photo joyeuse en bikini avec ses fans. Elle a ajouté : “J’accepte les marques et le relâchement de la peau, les rides. J’accepte mon corps et j’abandonne le besoin d’être parfait, d’avoir l’air parfait, de défier la gravité, de défier la logique, de défier l’humanité. J’accepte mon humanité.”

Faisant l’éloge de son article, Mindy Kaling a commenté la photo de Gwyneth et a écrit : “Votre essai a été si bien écrit. J’espère que j’ai la même capacité à réfléchir et à articuler ce que j’apprends ! Joyeux anniversaire.”.

Pendant ce temps, Reese Witherspoon, Paris Hilton et Rita Ora, entre autres, se sont rendues sur le post Instagram de Gwyneth pour souhaiter à l’actrice son 50e anniversaire.

Découvrez la photo ci-dessous:





Récemment, Gwyneth avait parlé d’avoir 50 ans. “En tant que femme, vous avez 50 ans et peut-être que nous nous donnons tous la permission d’être exactement qui nous sommes. Et nous arrêtons d’essayer d’être ce que les autres attendent de nous, et vous êtes en quelque sorte expirez dans cette autre chose.”

Maman de deux enfants, Gwyneth partage sa fille Apple, 18 ans, et son fils Moses, 16 ans, avec son ancien mari Chris Martin, leader de Coldplay, 45 ans, dont elle s’est séparée en 2016 avant d’épouser le producteur de télévision Brad Falchuk, 51 ans. .