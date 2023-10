Gwyneth Paltrow adore ce démaquillant pour une « peau douce et propre » – Hollywood Life

Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Trouver une façon simple mais saine de se démaquiller peut être difficile, mais Gwyneth Paltrow a partagé son produit préféré pour ce faire. Se démaquiller et s’assurer que votre peau est exempte de saletés de la journée est une étape essentielle de votre routine de soins de nuit : cela donne à votre peau l’espace nécessaire pour récupérer et respirer tout au long de la nuit. Le Bioderma H20 Eau Micellaire nettoiera votre peau de la manière la plus efficace tout en laissant votre peau ultra-hydratée.

Gwyneth a décrit l’eau micellaire de Bioderma comme « le MEILLEUR démaquillant », sur Goople site Web de. «Il n’est pas parfumé, ne dessèche pas la peau et ne pique pas et élimine tout votre maquillage en quelques passages. Vous vous retrouvez avec une peau douce et propre. C’est la solution parfaite pour nettoyer votre peau afin d’éliminer toute la saleté, les débris et le maquillage tout en garantissant que votre peau sensible est protégée avec une formule non agressive – que de nombreux démaquillants n’ont pas. Il fonctionne parfaitement pour enlever tout le maquillage du visage et des yeux de manière transparente et apaise même la peau dans le processus.

En ce qui concerne les ingrédients, il y a de l’extrait de concombre infusé dans l’eau micellaire pour une peau extra douce et une technologie micellaire spéciale pour effacer toute la saleté et la pollution de votre peau. Le produit a été formulé au pH de la peau pour garantir qu’il n’est pas trop agressif pour la peau. Mieux encore, vous n’avez même pas besoin de rincer après utilisation. Essuyez simplement avec un coton et votre maquillage sera enlevé, laissant votre peau parfaitement propre. Il est exempt d’huile, d’alcool, de paraben et de tout autre ingrédient qui donnerait à votre peau une apparence et une sensation trop sèche ou trop grasse.