Gwyneth Paltrow, accusée de promouvoir un « régime de famine », montre des lotions et du lait dans un réfrigérateur

Gwyneth Paltrow, qui a été accusée de promouvoir un « régime de famine » dans le passé, a donné aux fans un aperçu de son réfrigérateur cette semaine, qui comprenait une variété de laits et de crèmes hydratantes ainsi que de la nourriture.

L’actrice de 50 ans a déclaré qu’elle avait récemment reçu de nombreuses questions sur ce qu’elle garde dans son réfrigérateur lors de sessions « demandez-moi n’importe quoi » sur les réseaux sociaux.

« C’est vraiment le genre de choses que j’ai dans mon frigo », a déclaré la fondatrice de Goop dans une vidéo publiée sur la page Instagram de l’entreprise vendredi, admettant qu’elle l’avait « nettoyée » avant de l’ouvrir à l’examen public.

La star « Emma » a d’abord signalé de la crème épaisse, moitié-moitié, du lait ordinaire et du lait d’amande à l’intérieur du réfrigérateur.

Nous « couvrons le spectre des laits ici dans l’ancienne famille Faltrow-Martin », a-t-elle noté.

Elle a également dit qu’elle y avait certaines de ses boissons « préférées », y compris des thés glacés, des teintures, du vin et de l’eau de coco, qu’elle a dit que son fils adore.

En ce qui concerne la nourriture, il y avait du yaourt à la noix de coco, « que j’adore » et « des restes de poulet au beurre, des restes de burgers végétariens du déjeuner » et des beignets de courgettes de ce qu’elle appelait « le petit-déjeuner de petit ami ».

Paltrow a révélé qu’elle mangeait souvent du bouillon d’os pour le déjeuner et principalement des légumes pour le dîner dans un podcast de mars. Après avoir été accusée de favoriser la famine, Paltrow s’est expliquée sur Instagram. « Je mange des repas complets », a-t-elle insisté. « J’ai aussi des jours où je mange ce que je veux, des frites ou autre. Ma ligne de base a été d’essayer de manger sainement et d’essayer de manger des aliments qui calment vraiment le système. »

La maven beauté avait également une abondance d’espace économisé dans le réfrigérateur pour stocker ses crèmes et lotions.

« C’est un excellent hack pour stocker vos masques pour les yeux dans le réfrigérateur », a-t-elle proposé. « C’est juste incroyable et cool et ça aide à dégonfler. »

Elle a poursuivi : « Un sérum peptidique incroyable, bien sûr. Je le mets le matin, puis le soir avant d’aller me coucher. Et c’est nouveau, j’ai commencé à faire une crème hydratante dans le réfrigérateur. C’est incroyable. »

Elle a conclu: « Alors, cela conclut ma visite du réfrigérateur. Avez-vous l’impression de mieux me connaître? »

Quelques fans chanceux pourraient avoir plus qu’un aperçu de l’intérieur du réfrigérateur de Paltrow en septembre, lorsque l’actrice de « Shakespeare in Love » sera accueillir deux invités pour une nuit dans sa propriété de Montecito via Airbnb.

Lauren Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.