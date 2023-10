Gwyneth Paltrow a l’intention de « disparaître littéralement de la vie publique », affirmant qu’elle n’est pas motivée par l’argent

Gwyneth Paltrow avait auparavant abandonné sa carrière à Hollywood pour donner la priorité à sa marque lifestyle Goop, mais l’ancienne actrice dit désormais qu’elle envisage de s’échapper des feux de la rampe.

Dans une nouvelle interview avec agitation, Paltrow admet que même si elle n’est « pas prête à vendre » son empire en expansion, elle a réfléchi à ce que sera sa prochaine décision. « Je vais littéralement disparaître de la vie publique. Personne ne me reverra plus », révèle-t-elle, précisant qu’elle ne pense pas vendre Goop avant « quelques années encore ».

Fille de l’actrice Blythe Danner et du producteur Bruce Paltrow, l’homme de 51 ans a déclaré qu’elle n’avait jamais tiré de plaisir personnel de sa renommée.

Paltrow a également déclaré que l’argent n’avait jamais été son facteur de motivation.

« Je ne pourrais jamais être attirée par un homme vraiment riche… Et je ne fais pas de choix pour créer de la valeur de la mauvaise manière », a-t-elle expliqué.

Paltrow est actuellement marié au scénariste et réalisateur de télévision Brad Falchuk. Son premier mariage était avec le leader de Coldplay, Chris Martin. Elle a eu plusieurs relations très médiatisées avec des acteurs dont Brad Pitt et Ben Affleck, entre autres.

« J’ai toujours fait des films indépendants », a-t-elle poursuivi à propos de son travail précédent. « Je ne sais pas. L’argent n’a jamais été mon truc. Cela n’a jamais été mon moteur. »

Il est plus facile pour Paltrow de parler des choses qui l’inspirent et lui procurent du plaisir professionnel. « Créer, collaborer, être frappé par de nouvelles idées, innover, anticiper, stratégie, vision, ce genre de choses. » Même si elle continue de travailler, Paltrow a déclaré qu’elle n’avait pas peur du jour où elle ne serait plus nécessaire.

« En tant que femmes, nous sommes tellement programmées pour être occupées. C’est comme un insigne d’honneur, et nous avons toutes acheté cette chose au crochet, à la ligne et au plomb du patriarcat que nous devons être occupées et surperformantes. J’aimerais déménager dans la phase suivante davantage à partir d’un lieu de découverte et de douceur. Pour laisser la vie se dérouler, par opposition à « Je n’en fais pas assez ».

« Parce que maintenant, si je prends complètement un week-end, je commence parfois à me sentir anxieux, du genre : ‘Oh, mon Dieu, que dois-je faire ?’ Même lorsque j’essaie de me détendre, je pense : « OK, je vais m’asseoir avec un bon roman ! Et c’est comme, Jésus, tu ne peux pas simplement t’asseoir et rêver ? »

Même en grandissant, Paltrow a déclaré qu’il était plus facile d’adopter un mode de vie plus insouciant. « Je m’en fous de ce que les autres disent de moi, pensent de moi, c’est qui je suis. »