Gwyneth Paltrow à l’âge de 50 ans et sa fille Apple entre à l’université : c’est « presque aussi profond que d’accoucher »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Gwyneth Paltrow parle franchement de son prochain jalon – avoir 50 ans – ainsi que du dernier jalon de sa fille, l’entrée à l’université.

Lors d’une interview avec CBS Sunday Morning, Tracy Smith, animatrice de l’émission, a demandé à Paltrow ce qu’elle pensait de sa fille Apple, 18 ans, qui partait à l’université.

“Je sais que cela semble fou, mais c’est presque aussi profond que d’accoucher”, a-t-elle déclaré. La fondatrice de Goop n’a donné aucun détail sur l’école que sa fille fréquentera ou sur ce qu’elle envisage d’étudier.

Paltrow a discuté de sa relation de coparentalité avec son ex-mari Chris Martin, avec qui elle partage Apple et son fils, Moses, 16 ans. Après avoir divorcé en 2016, elle a dit qu’elle était fière d’avoir “compris tout”.

GWYNETH PALTROW POSTE UNE PHOTO DE BIKINI AVANT LE 50E ANNIVERSAIRE, EMBRACE LES ‘RIDES’

“Il fait complètement partie de ma famille et je l’aime. Il ferait n’importe quoi pour moi, je ferais n’importe quoi pour lui”, a-t-elle déclaré à propos de Martin. “Nous ferions n’importe quoi pour nos enfants. Nous nous sommes vraiment engagés à vouloir que nos enfants soient aussi indemnes que possible du divorce.”

Lorsqu’on a demandé à Paltrow ce qu’elle pensait qu’elle ferait à 50 ans il y a dix ou deux ans, elle a répondu : “Je ne pense pas y avoir pensé. J’ai pensé, vous savez, 50 ans, c’est comme si vous étiez mort à ce moment-là. .”

La semaine dernière, Paltrow s’est rendue sur Instagram pour partager une photo d’elle-même en bikini noir et blanc non filtrée, sautant dans les airs. Elle a légendé le message, “Réflexions sur une étape importante.”

GWYNETH PALTROW DIT À HAILEY BIEBER QUE LES ENFANTS DES CÉLÉBRITÉS DOIVENT “TRAVAILLER DEUX FOIS PLUS DUR” À HOLLYWOOD

Paltrow a lié à un article de blog Goop intitulé “On Approaching 50”, dans lequel elle a expliqué comment elle en est venue à “accepter” son corps vieillissant.

“Le 27 septembre, j’aurai 50 ans. Alors que je suis assise ici à contempler cette idée en fin de matinée d’été, pas d’humidité dans l’air, la brise ne déplaçant que la cime des arbres, je n’ai étrangement aucune idée du temps passé”, a-t-elle ajouté. a écrit.

“Il y a quelque chose dans la douceur de vivre qui existe au plus profond de moi qui est inchangé, qui ne changera pas. C’est l’essence de l’essence. Cela semble devenir plus doux”, a-t-elle ajouté.

GWYNETH PALTROW ANNONCE UNE CROISIÈRE GOOP CHER À TRAVERS LA MÉDITERRANÉE

Paltrow a poursuivi: “Mon corps, une carte des preuves de tous les jours, est moins intemporel. Une collection de marques et d’irrégularités qui écorchent les chapitres. Marqué par des brûlures de four, un doigt brisé dans une fenêtre il y a longtemps, la naissance d’un enfant. Cheveux argentés et ridules.”

La fondatrice de Goop a déclaré que bien qu’elle fasse de son mieux pour “s’efforcer d’avoir une bonne santé” et une longue vie, elle accepte les changements que son corps subit au fil du temps.

“J’accepte les marques et le relâchement de la peau, les rides. J’accepte mon corps et j’abandonne le besoin d’être parfait, d’avoir l’air parfait, de défier la gravité, de défier la logique, de défier l’humanité. J’accepte mon humanité”, a déclaré Paltrow.

Elle a poursuivi en écrivant qu’elle était prête à “faire la transition” vers la cinquantaine et a abordé ses erreurs passées, mais a déclaré qu’elle ne remonterait pas dans le temps pour les corriger.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Paltrow a ensuite détaillé ce qu’elle prévoyait de faire du prochain chapitre de sa vie.

“J’aimerais ralentir. J’aimerais me retirer un peu. J’aimerais réduire mon cercle. J’aimerais cuisiner davantage. J’aimerais voir les malentendus devenir des compréhensions. J’aimerais continuer à ouvrir la partie la plus profonde de moi-même à mon mari, même si cela me fait peur”, a-t-elle écrit.

Paltrow a épousé son mari, le réalisateur Brad Falchuk, en 2018.

Elle a conclu son essai par une dédicace à ses enfants.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je pense à mes enfants, maintenant assez vieux pour se souvenir de mon “grand” anniversaire jusqu’à l’âge adulte”, a écrit Paltrow.

“Je ne saurai vraiment pas ce que c’était que d’avoir 50 ans avant bien plus tard, quand je pourrai réfléchir d’un perchoir plus élevé, peut-être à l’un de leurs 50 ans, le cœur plein et brisé simultanément (car c’est la vie).”

Stephanie Giang-Paunon de Fox News a contribué à ce rapport.