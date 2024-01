Gwendoline Christie se transforme en poupée de porcelaine à la Fashion Week de Paris

Gwendoline Christie est venue tuer à la Fashion Week de Paris.

Christie, connue pour avoir joué Brienne de Tarth dans “Game of Thrones”, a clôturé le défilé printemps/été 2024 de Maison Margiela habillée en poupée de porcelaine grandeur nature.

Pour obtenir ce look, Christie portait de longs gants blancs, une paire de collants et des talons assortis, ainsi qu’une robe en caoutchouc qu’elle enfilait sur un corset bleu rayé.

Le maquillage de Christie était également très brillant pour imiter l’apparence d’une peau de porcelaine, et sur sa tête elle portait une perruque blonde bouclée.

Quand la maquilleuse Pat McGrath a partagé une vidéo de la transformation de l’acteur dans les coulisses, Christie a commenté : “MÈRE MERCI D’ÊTRE INCROYABLE !!!!!!!!!!! “

Dans un entretien avec le magazine SystemChristie a également jailli de son look captivant.

Elle a déclaré : “Je ne peux pas vous dire à quel point cela est significatif pour moi parce que j’aime la mode depuis si longtemps et depuis plus de 30 ans, je voulais participer à un défilé comme celui-ci.”

Même si Christie a déclaré que son look était « compliqué » parce qu’elle devait s’habiller comme une « poupée cassée », elle a noté qu’il y avait encore « tellement de choses à regarder là-bas » en termes de collection.

Gwendoline Christie marche sur la piste lors du spectacle Maison Margiela haute Couture Printemps/été 2024 dans le cadre de la semaine de la mode de Paris le 25 janvier 2024 à Paris, France. Pierre Suu / Getty Images

Quand est venu le temps pour elle de défiler sur le podium, Christie a déclaré qu’elle traitait la série comme si c’était l’un de ses rôles d’actrice.

“Nous avons parlé de ce personnage, de qui elle était et de ce que cela a suscité en moi”, a-t-elle déclaré à propos de sa collaboration avec le directeur du mouvement Pat Boguslawski. “Je pense qu’il reconnaît vraiment l’individualité des gens, ce qui les rend uniques, ce qui fonctionne le mieux avec leur corps ou le genre d’incohérences qu’il aime et veut souligner.”

En novembre 2022, Christie a réfléchi à son dernier rôle d’actrice en tant que principale Larissa Weems dans « Mercredi » et a rappelé ce que c’était que de jouer le leader de la Nevermore Academy après que le réalisateur Tim Burton l’ait lui-même sélectionnée pour le rôle.

“C’est la première fois que je me sens belle à l’écran”, a déclaré Christie. Divertissement hebdomadaire. «Je ne peux pas exprimer plus chaleureusement mon extrême gratitude à Tim et (créatrice de costumes) Colleen (Atwood) et à notre équipe de coiffure et de maquillage. Colleen Atwood est à juste titre une légende, et ce qu’elle fait est proche de la sorcellerie en termes de transformation. C’est un honneur de ma vie de travailler avec Colleen et de travailler avec Tim.