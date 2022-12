Gwendlyn Brown, star de “Sister Wives”, est fiancée : photos – Hollywood Life

Crédit image : VRCP/©2012 RAMEY PHOTO/MEGA

Gwendlyn Brownla fille d’ex Kody Brown et Christine Brun, est engagé! Le jeune de 21 ans Sœurs épouses la star a partagé des photos de proposition le 30 novembre qui montraient le doux moment où Gwendlyn s’est fiancée à sa petite amie, Béatrice Queiroz, avec qui elle sort depuis avril. Quelqu’un s’est caché derrière un arbre pour capturer l’adorable proposition, qui a eu lieu dans les bois

Après la proposition, Gwendlyn et sa future épouse se sont assises par terre dans la neige entourées de roses et de bougies, comme on le voit sur les photos. “Je suis engagé!! 💍💚 », a écrit Gwendlyn dans sa légende. La star de TLC a montré sa magnifique bague de fiançailles dans un selfie miroir sur son histoire Instagram. La bague est une émeraude de taille rectangulaire avec des diamants.

Les fiançailles de Gwendlyn surviennent un an après que ses parents ont annoncé la fin de leur mariage de 27 ans. Kody, 53 ans, qui partage six enfants avec Christine, 50 ans, a déclaré sur Instagram à l’époque que c’était “la décision de Christine” de mettre fin au mariage de longue date, et que cela “s’accompagne d’une grande tristesse”. Kody est toujours marié à ses trois autres femmes : Méri Brun, Janelle Brunet Robyn Brown.

La scission de Kody et Christine se joue sur la saison en cours de Sœurs épouses, qui a été tourné l’année dernière. Lors de l’épisode du 27 novembre, Christine a quitté l’Arizona pour l’Utah, ce qui a provoqué des désaccords entre elle, Kody et les autres épouses concernant un accord de garde pour elle et la fille adolescente de Kody, Truely.

En octobre, Christine a révélé qu’elle “sortait avec désinvolture” après sa séparation de Kody. “Je ne suis pas d’humeur pour une relation sérieuse, donc un ou deux rendez-vous par personne, c’est tout ce que je vais autoriser pour le moment”, a-t-elle déclaré à Nous hebdomadaire. Christine a également confirmé qu’elle “adorerait se remarier”, mais seulement s’il s’agit d’une relation monogame.