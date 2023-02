Gwendlyn Brow parle des relations de Kody et de ses enfants dans une nouvelle vidéo Mopays.com

Gwendlyn Brown a partagé ses réactions à un épisode récent de ses parents, Kody Brown et de Christine Browntélé réalité, Sœurs épouses, dans une nouvelle vidéo YouTube. Dans l’épisode, Kody s’est rendu au Texas pour célébrer le mariage d’un ami. Christine et Janelle Brun étaient frustrés que Kody se soit mis en colère contre eux pour avoir voyagé au milieu de la pandémie de COVID-19, mais a ensuite décidé de faire de même lui-même.

utilisé COVID comme excuse pour manquer à leur fille, chirurgie du dos quelques mois plus tôt. De plus, Janelle était frustrée que ses fils avec Kody, Gabriel Brun et Garnison Brun, avaient maintenant une relation éloignée avec Kody en raison de leurs différences pendant COVID. Gwendlyn a clairement indiqué qu’elle était d’accord avec sa mère et Janelle dans cette situation.

“Je pense que c’est très ironique et égoïste, ennuyeux et énervant”, a déclaré Gwendlyn. “Cela m’a tellement énervé. Parce qu’il ne se présentait pas [for us] du tout. Il a fait remarquer qu’il préférait aller quatre jours au mariage d’un ami plutôt que de passer six semaines loin de sa famille [for Ysabel’s surgery,] même si Ysabel EST une famille. C’était tellement mal d’y penser. Il avait tout simplement tort.

Gwendlyn a également répondu à une question de fan pour savoir si son père avait changé ou non ces dernières années. Elle a dit qu’il avait “vraiment” changé et a expliqué pourquoi. “Je pense qu’il a commencé à changer parce que quand nous étions enfants, nous étions si jeunes et facilement manipulables. Nous n’étions pas aussi opiniâtres », a expliqué Gwendlyn. « Et maintenant, nous sommes des adultes et nous avons nos propres opinions et nos pensées d’adultes et les choses que vous faites en tant qu’adultes. C’est juste différent maintenant.

Kody a une relation tendue et distante avec beaucoup de ses enfants ces jours-ci. Il reste marié à sa quatrième femme, Robyn Brownmais s’est séparé de Christine, Janelle et Méri Brun au cours des deux dernières années. Bien que Gwendlyn ait eu des choses positives à dire sur son père dans la vidéo, elle semble surtout frustrée par son comportement récent, qui a conduit à tous ces changements dans la famille.

