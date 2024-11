Gwen Walz s’arrête à Reading pour remercier les partisans de la campagne Harris-Walz

À quelques jours seulement de l’élection présidentielle très disputée, les volontaires démocrates de Reading ont reçu une visite spéciale vendredi soir.

Gwen Walz, la première dame du Minnesota et épouse du colistier du vice-président Kamala Harris, Tim Walz, s’est arrêtée au siège du Comité démocratique du comté de Berks, sur North Front Street, pour saluer les bénévoles, les remercier pour tout leur travail jusqu’à présent et les encourager à continuer en descendant le dernier tronçon critique.

« C’est merveilleux d’être ici avec vous tous », a-t-elle déclaré. «Je suis vraiment ici pour vous dire merci. Nous sommes très, très reconnaissants pour tout ce que vous faites, pour votre énergie, pour votre ténacité, pour votre courage et pour être dans cette aventure avec nous.

S’adressant à une foule de plus de 75 partisans énergiques de la campagne, elle a déclaré qu’elle pensait que Harris et son mari étaient sur la bonne voie vers la victoire aux élections de mardi.

« En ce moment, Kamala et Tim ont l’élan et nous pouvons gagner », a-t-elle déclaré. « Et nous gagnerons. Et tu sais pourquoi ? Parce que nous vous avons. C’est pourquoi nous allons gagner.

Et gagner, dit-elle, est d’une importance vitale.

« Il ne nous reste que quatre jours avant l’élection de notre vie », a-t-elle déclaré. « Et cette course se résume à un choix très simple : Donald Trump a passé neuf années longues et épuisantes à essayer de nous opposer les uns aux autres parce qu’il voit un monde où seuls quelques-uns peuvent avancer tandis que le reste d’entre nous sont laissés pour compte. Et je ne sais pas pour vous, mais je suis juste prêt à tourner la page de tout ça.

La campagne Harris, en revanche, propose une nouvelle vision de l’Amérique.

« Ils construiront un avenir où chacun pourra vivre dans la sécurité, la dignité, la liberté et des opportunités », a-t-elle déclaré. « Où tout le monde a une chance de réussir. »

Walz a déclaré qu’une administration Harris construirait une économie d’opportunités qui donnerait à chacun une chance équitable de réaliser le rêve américain.

« Cela signifie réduire les coûts de l’épicerie au logement en passant par les soins de santé et cela signifie ouvrir davantage de voies vers des emplois bien rémunérés grâce à des programmes d’apprentissage et de formation », a-t-elle déclaré. « Et cela signifie mettre à disposition davantage de fonds pour démarrer ou développer de petites entreprises. Parce que c’est la promesse de l’Amérique.

Gwen Walz, la première dame du Minnesota et épouse du candidat à la vice-présidence Tim Walz, s’est arrêtée vendredi soir au siège du Comité démocratique du comté de Berks à Reading pour remercier ses partisans pour leur travail acharné. (BILL UHRICH – AIGLE DE LECTURE)

Et, a déclaré Walz, la promesse sera tenue pour tout le monde.

« Vous savez, j’ai passé de nombreuses années en tant que professeur d’anglais et je sais que les mots comptent », a-t-elle déclaré. « Alors, quand on dit tout le monde. nous parlons de tout le monde – et cela signifie de la communauté latino-américaine.

Ce n’est pas le cas pour une administration Trump, a-t-elle déclaré.

«Lorsque Donald Trump fait monter sur scène lors de son rassemblement un orateur qui qualifie Porto Rico d' »île aux ordures », ou lorsque Donald Trump déclare que les immigrés « empoisonnent le sang » de notre pays, Trump vous dit exactement ce qu’il pense. nos amis, notre famille et nos voisins latinos », a-t-elle déclaré. « Mais il ne s’agit pas seulement d’une rhétorique haineuse et source de division. Le programme de Trump sera un désastre pour les familles latino-américaines.

« Mais il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi. Nous pouvons choisir une nouvelle voie à suivre.

En plus de ses remerciements, Walz a également apporté quelque chose à partager avec les bénévoles. Elle a présenté à la foule un sac de biscuits au gingembre – une recette qui lui a été transmise par son arrière-grand-mère.

Maria Delgado, une résidente de Reading et membre du comité démocratique du comté de Berks, a grignoté l’un des biscuits au gingembre que Gwen Walz a apportés à un événement vendredi soir pour remercier les bénévoles. (BILL UHRICH – AIGLE DE LECTURE)

Elle a déclaré qu’elle avait livré un sac de biscuits à chaque endroit où elle s’était arrêtée à travers le pays, expliquant qu’elle avait mélangé et congelé suffisamment de pâte en un week-end pour préparer environ 1 500 biscuits avant de partir en campagne électorale. Chaque semaine, de nouveaux lots sont sortis du congélateur, cuits et emballés pour être distribués.

«Je voulais vous apporter quelque chose de notre famille pour vous faire savoir à quel point nous sommes très reconnaissants et combien nous apprécions ce que vous faites», a-t-elle déclaré. « Et rien ne dit ça comme les cookies. »

Walz a conclu son discours en exhortant les personnes rassemblées à poursuivre le travail acharné et passionné qu’elles ont accompli, en s’assurant de ne rien négliger à l’approche de la ligne d’arrivée.

« Continuez à frapper aux portes et à passer des appels », a-t-elle déclaré. « En tant qu’enseignant de longue date, je considère cette élection comme le projet de groupe ultime. Mais celui-ci doit être rendu dans quatre jours seulement et aucun travail tardif n’est autorisé. Et ce projet de groupe est une réussite ou un échec. Et nous ne réussirons que si nous faisons tous notre part. C’est l’heure critique.

« Vous savez, Tim n’arrête pas de dire que nous dormirons quand nous serons morts. Maintenant, je suis plus modéré. Je pense que nous pouvons faire une sieste – après les élections.

La visite de vendredi à Reading était la cinquième visite de Walz en Pennsylvanie depuis que son mari a rejoint le ticket Harris. Tim Walz s’est arrêté au restaurant Mofongo à Reading le 3 octobre.