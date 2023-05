Voir la galerie





Crédit d’image : Trae Patton/NBC

Comme La voix la saison 23 s’est terminée, tout comme de Blake Shelton permanence dans l’émission. Pour montrer son soutien lors du dernier épisode de son mari, Gwen Stefani a envoyé un message vidéo et a parlé de tomber amoureux de Blake pendant le tournage La voix.

« Quand je suis arrivée pour la première fois dans la série, nos vies connaissaient cette destruction parallèle, puis la prochaine chose que vous savez, Blake et moi devenons des meilleurs amis et tombons amoureux », a déclaré Gwen dans sa vidéo finale. « Pour trouver mon âme sœur, il m’est même difficile d’en parler sans devenir émotif. »

Elle a poursuivi: « Vingt-trois saisons, il a vraiment changé la vie des gens. La voix va continuer, mais l’héritage de Blake sera là pour toujours… La voix C’est la raison pour laquelle j’ai rencontré Blake Shelton, et ma vie a complètement changé après ça. Blake, passe un bon final. Nous vous aimons et je vous verrai à la maison.

Après avoir regardé le message vidéo de Gwen, Blake a admis que lui et Gwen parlaient de leur incroyable histoire d’amour au moins une fois par semaine. Il a déclaré que rencontrer Gwen était la « plus grande chose qui me soit jamais arrivée dans ma vie ».

Blake et Gwen doivent toute leur relation à La voix, alors qu’ils se sont rencontrés et sont tombés amoureux alors qu’ils étaient tous les deux entraîneurs dans l’émission. Alors que Blake fait partie de la série depuis sa saison inaugurale en 2011, Gwen a fait sa première apparition lors de la saison 7 en 2014. Ce n’est cependant qu’à la saison 9 en 2015 que les deux ont noué une relation amoureuse. À l’époque, Blake venait de divorcer de Miranda Lambertet Gwen était nouvellement célibataire après son divorce avec Gavin Rossdale. Ils se sont liés par leur chagrin mutuel et sont rapidement devenus un couple.

Après cinq ans de fréquentation, Blake a proposé à Gwen en octobre 2020, et ils se sont mariés en juillet suivant. En octobre 2022, Blake a annoncé sa décision de quitter La voix une fois la 23e saison terminée. En plus de se concentrer sur sa carrière musicale et d’autres projets de travail, Blake a également déclaré qu’il souhaitait consacrer plus de temps à Gwen et à leur famille après avoir quitté la série. Il est devenu le beau-père des trois fils de Gwen depuis qu’il est devenu sérieux avec le chanteur.

Cependant, Gwen a déjà annoncé son intention de retourner à La voix. Elle sera de retour dans son fauteuil rouge en tant qu’entraîneur pour la saison 24 aux côtés de Reba McEntire, Niall Horan, et John legend. Ce sera le septième coaching de Gwen dans la série, car elle est également apparue au cours des saisons 12, 17, 19 et 22.

Blake a eu une sacrée course La voix, remportant 9 des 22 saisons qu’il a entraînées jusqu’à présent. Dans la finale de la saison 23, Blake a encore deux artistes en compétition : NOÏVAS et Grâce Ouest. Ils affrontent les trois autres artistes – D. Lisse (Équipe Kelly Clarkson), trio Sorelle (Équipe Chance le rappeur), et Gina Miles (Team Niall) – dans la finale. Les cinq artistes se sont produits une dernière fois pour les votes américains lors de l’épisode du 22 mai et apprendront leur sort à la fin de l’épisode final.

