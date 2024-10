Gwen Stefani se réjouit de Blake Shelton après son « meilleur » anniversaire

Gwen Stefani a célébré son 55e anniversaire avec son mari, Blake Shelton.

Vendredi, sur Instagram, Gwen a partagé une jolie photo avec Blake, le félicitant de lui avoir offert « le meilleur anniversaire ».

Gwen Stefani a fêté ses 55 ans avec Blake Shelton le 3 octobre

Sur la photo, Gwen et Blake ont été vus s’embrassant.

« @blakeshelton merci pour ce meilleur anniversaire !! Gx », le Fille riche » a écrit le chanteur en légende.

Les fans et les abonnés ont inondé la section des commentaires de leur amour.

« Oh mon Dieu, c’est le plus mignon de tous les temps », a commenté l’un d’eux, tandis qu’un autre a ajouté : « Le plus pur. Tout le monde devrait avoir une leçon. »

« Le véritable amour ! Ce que vous avez est RARE », lit-on dans le troisième commentaire.

Gwen a également publié une photo franche sur ses histoires Instagram, montrant le couple profitant d’une promenade d’automne.





Tous deux étaient vêtus de manière décontractée de casquettes de baseball blanches assorties, leurs mains posées sur le dos alors qu’ils se promenaient ensemble.

Il convient de mentionner que ce message intervient après que Blake a publié un hommage sincère à Gwen le jour de son anniversaire.

Partageant un carrousel de photos sur Instagram, il a écrit : « JOYEUX ANNIVERSAIRE à ma fille préférée… ma jolie fille @gwenstefani !!!!! JE T’AIME !!!!! »