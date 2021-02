Parlez d’un « Sweet Escape » de ce match de football.

Au cours du deuxième trimestre du Super Bowl 2021, T-Mobile a créé sa publicité très attendue avec quelques visages familiers de La voix. Tout a commencé quand Gwen Stefani a exprimé ses espoirs de rencontres il y a quelques années avec un autre entraîneur Adam Levine.

«Je pense que je suis prête à recommencer à sortir ensemble», a-t-elle expliqué au Marron 5 leader. «J’en ai marre des gars de LA. Je veux quelqu’un de complètement différent. Peut-être d’un autre pays et quelqu’un de cultivé et sensible et qui n’est pas menacé par une femme forte et confiante.

Malheureusement, Adam avait un réseau irrégulier qui n’était pas T-Mobile. En conséquence, il a entendu quelque chose de complètement différent. «J’en ai marre des gars de LA», a déclaré Gwen. « Je veux quelqu’un de complètement campagnard, inculte et menacé par une femme forte et confidente. »

Adam a répondu: « J’ai votre gars. » Avance rapide vers un dîner romantique où Gwen est choquée de voir Blake Shelton entrez avec son jean emblématique et son bouton en flanelle. Elle ne savait pas que dans la vraie vie, le Sans doute le chanteur finirait par se fiancer avec le chanteur country en octobre 2020.