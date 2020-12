Maintenant que Gwen Stefani a trouvé la vraie chose avec Blake Shelton, il y a un mariage à planifier!

Cela fait un peu plus d’un mois que le couple musical a annoncé ses fiançailles après cinq ans de rencontres. Mais au milieu de la pandémie de coronavirus, la future épouse et mari sont confrontés aux questions délicates de savoir comment ils envisagent de se marier. Lors d’un entretien sur En ondes avec Ryan Seacrest, la chanteuse de « Let Me Reintroduce Myself » a révélé sa demande la plus importante pour ses noces à venir.

«Je dirais que je veux juste que mes parents soient là à ce stade», a-t-elle dit à propos de sa mère et de son père, Dennis et Patti Stefani. «Mes parents ne viendraient pas à Thanksgiving parce qu’ils avaient tellement peur, alors ils préféreraient vraiment que ce ne soit pas une situation COVID. Je préférerais ne pas avoir de masques et ce genre de choses.

Compte tenu des désirs de la star, il semble qu’elle et Shelton n’échangeront pas de vœux de sitôt. «Même si vous le réduisez à la famille, il y a encore trop de monde pour COVID, alors nous sommes en quelque sorte comme si nous allions voir ce qui se passera dans les prochains mois.