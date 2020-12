Si tu penses connaître le réel Blake Shelton, détrompez-vous, selon la fiancée Gwen Stefani.

Gwen s’est ouverte à Apple Music Zane Lowe pour une interprétation sur le thème des vacances de son À la maison avec série de conversations du lundi 14 décembre. Comme l’explique la chanteuse de 51 ans de «Just a Girl», elle trouve des raisons infinies d’apprécier la superstar country de 44 ans, mais toutes ces raisons ne sont pas connues de tous. .

«Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi intéressant», a-t-elle jailli. « Parce que tu penses qu’il est tellement, tellement normal, mais ensuite il est excentrique et il l’est – c’est un artiste. Mais il a beaucoup de facettes différentes pour lui. Mais je pense qu’il pourrait vraiment s’éloigner de n’importe quoi. moment. »

En effet, Gwen, qui a annoncé leurs fiançailles le 27 octobre après cinq ans de fréquentation, dit qu’elle apprécie le fait qu’elle n’a pas l’impression de passer du temps avec une célébrité glamour ou trop choyée lorsqu’elle traîne avec Blake.

« Son véritable amour est juste de la nature et d’être simplement dans ce ranch », a déclaré le chanteur de « Let Me Reintroduce Myself » à propos de sa maison dans l’Oklahoma. « Et il aime les animaux, et il connaît chaque nom de chaque salamandre, chaque arbre et chaque buisson et serpent. Et c’est comme, comment savez-vous tout cela? Il a toujours été le même. Il est le même gars, peu importe où il part. »