Gwen Stefani rejoint la liste croissante d’artistes et de célébrités prêts à TAKE ON the WOKE annuler la culture MOB. – Le bon scoop

La liste des célébrités et des artistes qui en ont marre de la censure de la foule éveillée est devenue BEAUCOUP plus sexy. Chanteuse, compositrice, impresario vestimentaire et fan de la culture « Harajuku » et des vêtements de ville Gwen Stefani AIN’T. L’AVOIR.

Cette merde, c’est des bananes. La superbe rockeuse et pop star (Ouais. Elle fait toutes sortes de musique. Obtenez un peu de culture, newbs.) style vestimentaire populaire au Japon et avait également des danseurs japonais qui portaient le même style.

QUEL CRIME !

Je ne plaisante pas sur le fait qu’ils s’en prennent à elle. Margaret Pork Chop a fait un gros article d’opinion à ce sujet auquel je ne ferai aucun lien au début des années 2000, en lançant un sifflement et en invoquant des « spectacles de ménestrels ». Devinez ce que Gwen Stefani a fait ?

Rien. Elle a ignoré fatso et a continué à être chaude et à exercer ses libertés. Et dans une nouvelle interview, on lui a demandé ses sentiments sur le sujet et elle n’a pas changé d’avis.

Via Gateway Pundit :

« J’avais cette idée que j’aurais un groupe de filles – parce que je n’ai jamais eu à traîner avec des filles – et qu’elles seraient japonaises, des filles de Harajuku, parce que ce sont les filles que j’aime. Ce sont mes potes », a déclaré Stefani à Paper. « C’est là que je serais si mon rêve devenait réalité, je pourrais y aller vivre et sortir à Harajuku. » Stefani a également insisté sur le fait que les règles d’appropriation culturelle divisent et arrêtent le partage de la beauté. « Si nous n’achetions pas, ne vendions pas et n’échangeions pas nos cultures, nous n’aurions pas autant de beauté, vous savez ? dit Stefani. « Nous apprenons les uns des autres, nous partageons les uns des autres, nous grandissons les uns des autres. Et toutes ces règles ne font que nous diviser de plus en plus.

EST-CE QUE C’EST GRAND ?? C’est presque comme si elle avait des VALEURS AMÉRICAINES.

Je pensais que c’était mort dans les arts. Mais apparemment non. Elle n’est pas non plus amoureuse des réseaux sociaux, ce qui me met de gros cœurs géants dans les yeux.

« Je pense que nous avons grandi à une époque où nous n’avions pas autant de règles », a-t-elle déclaré tout en étant magnifique. « Nous n’avions pas à suivre un récit qui était édité pour nous via les réseaux sociaux, nous avions tellement plus de liberté. »

Amen.

Vous devez aimer une belle chanteuse talentueuse, intelligente et belle qui n’a pas peur de dire aux gens de la laisser être elle-même. N’est-ce pas ce qu’est l’Amérique ?

BTW, Blake Shelton… félicitations frère. Bien à toi.