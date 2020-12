On ne peut nier que Gwen a eu un impact durable à la fois dans la mode et la musique au fil des ans. Un exemple parfait est le hit en tête des charts, « Just a Girl », que Gwen a écrit. Du style audacieux aux paroles accrocheuses, la chanson a résisté à l’épreuve du temps.

En septembre 2019, le natif de Californie a discuté de l’héritage durable de la chanson dans une entrevue avec La vue.

« Quand j’ai écrit la chanson, j’étais tellement naïf. Je n’avais pas écrit beaucoup de chansons … Je ne savais même pas qui j’étais », a-t-elle partagé à l’époque. «J’ai écrit cette chanson parce que j’étais juste en contact avec ce sentiment quand tu es né. Si tu es une femme, tu n’y penses pas, tu es juste un humain. Et à travers la vie, tu obtiens ce pouvoir à travers votre sexualité, mais alors vous êtes vulnérable en même temps parce que tout à coup vous êtes une victime. «

« Vous avez toutes ces prises de conscience en vieillissant, » continua-t-elle. « Je n’ai jamais pensé que quiconque entendrait la chanson ou que je serais assis ici à en parler toutes ces années plus tard. J’en suis fier. »