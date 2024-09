Gwen Stefani raconte comment elle a trouvé « la vraie chose » et déclare que son ex est « le problème de quelqu’un d’autre » dans une nouvelle chanson

Le single, intitulé Somebody Else’s, apparaîtra sur le prochain album de Stefani, Bouquet, qui sortira le 15 novembre.

Gwen Stefani semble jeter un peu d’ombre sur son précédent mariage avec Gavin Rossdale.

Vendredi, la chanteuse de « Just a Girl » a sorti « Somebody Else’s », le prochain single de son prochain album country-rock, Bouquetqui détaille pourquoi elle a dû quitter son ex – et se sent beaucoup mieux maintenant qu’il est « le problème de quelqu’un d’autre ».

« Je ne sais pas ce qu’un cœur comme le mien faisait dans un amour pareil », chante-t-elle dans la première phrase. « Je ne sais pas ce qu’une femme comme moi faisait avec un homme comme toi / Mais maintenant j’ai un amour si vrai. »

Reprenant le pacte dans le refrain, Stefani dit ce qu’elle ressent vraiment maintenant qu’elle a trouvé le véritable amour – faisant peut-être référence à son mari, Blake Shelton — comme elle le chante, « Maintenant que j’ai trouvé la vraie chose / Tu n’es pas comparable / Et je me fiche que tu appartiennes à quelqu’un d’autre / Et ça ne me brise même pas le cœur / Tu appartiens à quelqu’un d’autre / Et je prie pour eux, qui qu’ils soient. »



Getty Le fils de Gwen Stefani, Zuma Rossdale, fait ses débuts musicaux au bar de Blake Shelton

Voir l’histoire

Elle précise également qu’elle n’a pas l’intention de retourner auprès de son ex, ajoutant : « Si je pouvais remonter le temps, je t’effacerais / Mais je ne pourrais jamais y retourner. »

À propos de son ex, dont elle n’a pas nommé le nom, elle détaille également ses caractéristiques pas si géniales, en chantant : « Narcissique, semi-psychotique, tellement manipulé », en chantant : « Je l’ai acheté à chaque fois / Mais pas cette fois / Tu as allumé un gaz, mon monde brûlait / J’ai dû partir avant qu’il ne s’arrête de tourner / Tellement heureuse que je pourrais pleurer / Parce que tu n’es pas à moi. »

Stefani et Rossdale ont été ensemble pendant 20 ans et mariés pendant près de 13 ans, avant de divorcer en août 2015 suite à des rumeurs selon lesquelles Rossdale aurait été infidèle. Le couple a trois fils : Kingston, 18 ans, Zuma, 16 ans, et Apollo, 10 ans.

Après s’être rencontrés sur le tournage de La Voix en 2014, le Sans aucun doute Le chanteur a commencé à sortir avec Shelton, à l’automne 2015, alors qu’elle et le crooner country traversaient leurs divorces respectifs ; Shelton s’est séparé de sa femme Miranda Lambert en juillet de la même année. Le couple s’est marié en juillet 2021. Rossdale a également tourné la page et a récemment été lié à Xhoana X en mai.



Getty Gavin Rossdale se sent « honteux » d’avoir laissé ses enfants vivre dans un « foyer brisé » après le divorce de Gwen Stefani

Voir l’histoire

Malgré cette séparation difficile, Stefani et Rossdale sont restés des coparents engagés.