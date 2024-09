Gwen Stefani qualifie Dua Lipa de « plus jolie fille du monde » dans un nouveau message

Dua Lipa est plus qu’une « simple fille » pour Gwen Stefani.

La chanteuse de No Doubt, 54 ans, a complimenté la chanteuse de « Houdini », 29 ans, dans une nouvelle Publication Instagram avec des photos du couple traînant ensemble au iHeart Radio Festival 2024, où ils ont tous deux joué des sets le vendredi 20 septembre.

Dans une publication partagée par Stefani le samedi 21 septembre, on pouvait voir les deux musiciens poser ensemble dans des tenues monochromes. Ils souriaient à la caméra sur deux des trois clichés, tandis que sur le troisième, Lipa envoyait un baiser à la caméra.

Stefani portait une minirobe à franges blanche avec des cuissardes blanches assorties et tenait un haussement d’épaules blanc duveteux. Elle complétait son look avec une queue de cheval élégante, des colliers de perles et de croix, des bagues et des clous d’oreilles en argent.

Quant à Lipa, elle portait un haut noir avec une brassière argentée et une jupe noire zippée assortie. Elle avait les cheveux coiffés en boucles souples et portait un minimum de bijoux sur les photos.

« J’ai pu passer du temps avec la plus jolie fille du monde hier soir, je t’aime dua ♡ », a écrit Stefani en légende des photos.

Les deux chanteurs se sont déjà rencontrés et sont même apparus ensemble dans un épisode de 2020 de Jimmy Kimmel en direct! Lorsque la chanteuse de « One Kiss » était l’invitée de Jimmy Fallon pour animer l’émission, elle a fait référence par erreur à Blake Shelton en tant que « mari » de Stefani. Cependant, le couple n’était pas encore marié à l’époque, puisqu’ils se sont mariés un an plus tard, en 2021.

« J’ai donc entendu dire que vous avez passé la quarantaine avec votre mari Blake Shelton au ranch d’Oklahoma. Qui d’autre était avec vous ? Comment c’était ? » a demandé Lipa à Stefani, qui a répondu à l’époque : « Euh, eh bien… ce n’est pas mon mari, mais ça avait l’air cool quand vous l’avez dit. »

Lipa répondit doucement : « Oh », avant que le couple n’échange un rire.

Le message de Stefani intervient alors qu’elle revient à La Voix en tant qu’entraîneur pour la 26e saison à venir de l’émission, aux côtés de Snoop Dogg, Reba McEntire et Michael Bublé.

Elle se prépare également à sortir son cinquième album studio, Bouquetle 15 novembre, qui sera son premier nouvel album en sept ans. Elle a fait ses débuts avec célibataire « Somebody Else’s » le vendredi 22 septembre.

« Je n’écrirai jamais rien qui ne reflète pas complètement ce qui se passe dans ma vie », avait déclaré Stefani à PEOPLE dans un article de couverture l’année dernière.

« Avant d’écrire ma première chanson, j’étais une fille dyslexique qui ne savait pas où elle se situait. Puis je me suis dit : « Oh, c’est mon pouvoir magique », a-t-elle ajouté à l’époque. « Je suis tellement honorée d’avoir eu le don de pouvoir écrire de la musique, et je prends ça très au sérieux. »