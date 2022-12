Gwen Stefani pleure à propos de la dernière saison de “The Voice” avec Blake Shelton Mopays.com

Crédit d’image : NBC

Toutes les bonnes choses ont une fin. Gwen Stefani53 ans, savait qu’en parlant de son entraînement de la dernière saison La voix avant l’épisode des demi-finales en direct de lundi. La Sans aucun doute la chanteuse n’a pas pu s’empêcher d’être émue en réfléchissant à son “incroyable”, retenant ses larmes comme elle l’a dit Divertissement ce soir“Ça a juste été une saison vraiment incroyable, trop courte.

“C’est la dernière saison de moi et de Blake…”, a-t-elle poursuivi, dans une interview accordée à Cassie Di Laura. “Je ne peux même pas sortir les mots de ma bouche parce que ça craint.”

Pour Gwen, l’expérience a changé sa vie. Elle a commencé dans l’émission en 2014 et est apparue dans l’émission en 2017, de 2019 à 2020 et en 2022.

“Je n’aurais jamais imaginé de ma vie faire quelque chose comme ça, et c’est l’une des choses les plus amusantes que j’ai jamais faites”, a-t-elle poursuivi. “J’aime être entraîneur, j’aime voir grandir les concurrents, j’aime avoir un impact, c’est super inspirant pour moi. Et puis, en plus, je rencontre mon meilleur ami ici, ça va être à moi pour toujours.

La chanteuse a rencontré son mari pour la première fois Blake Shelton, 46 ans, dans l’émission en 2014 et ils sont devenus publics en couple un an plus tard. Après des années ensemble, ils se sont mariés en juillet 2021. Il devrait également prendre sa retraite après cette saison.

Gwen est excitée pour les derniers épisodes, même si une victoire est peu probable. Elle et l’entraîneur pour la première fois Camila Cabello les deux ont encore un chanteur dans la compétition, tandis que Blake et John legend ont trois chanteurs chacun.

“Tout le monde est si bon qu’il reste”, a déclaré Gwen. “C’est la première fois que je me dis vraiment, je ne sais pas ce qui va se passer.”

Pourtant, elle a fait l’éloge de son concurrent Justin Aaron, disant à ET, « Son cœur est si grand. Ce n’est même pas seulement le chant, mais c’est le cœur qu’il met derrière le chant. Je me sens juste honoré de travailler avec lui.