Gwen Stefani partage les détails de sa relation avec Blake Shelton : “Dieu nous a réunis”

Gwen Stefani parle de son mariage avec Blake Shelton à l’approche de leur deuxième anniversaire de mariage.

Dans l’épisode de mercredi de “The Drew Barrymore Show”, Stefani, 53 ans, a partagé que Dieu l’avait réunie avec la star de la musique country après qu’elle “n’allait plus jamais embrasser personne”.

“Vous arrivez à l’occasion de votre deuxième anniversaire avec Blake Shelton”, a déclaré Barrymore à l’interprète de “Hollaback Girl”. Bien que le couple se soit marié en juillet 2021 au ranch Tishomingo de Shelton, ils se sont fiancés en 2020.

“Dieu nous a mis ensemble. C’était une de ces situations où je ne l’avais pas vu venir”, a répondu Stefani.

Barrymore et Stefani ont repensé à l’introduction du couple en avril 2014 lorsqu’ils étaient tous les deux entraîneurs sur “The Voice”. Peu de temps après leur rencontre, Stefani s’est séparée de son ex-mari, Gavin Rossdale, avec qui elle partage trois enfants, et Shelton a divorcé de Miranda Lambert à l’été 2015.

“Je me disais : ‘Je vais me réveiller tous les jours. Je vais prendre un café. Je vais m’occuper de mes enfants, puis je vais me coucher.’ Comme si je n’embrasserais jamais personne”, a expliqué Stefani. “Je pensais que ma vie était finie, puis Blake Shelton m’a dit : « Hé, je suis Blake Shelton. »”

Lorsque Barrymore a mentionné qu’un amour inattendu est “possible”, Stefani a répondu : “Trouver un meilleur ami, quelqu’un qui est sur le même plan en matière de morale, ou simplement la façon dont vous voyez la vie, c’est le rêve.”

“Nous pensons la même chose à propos des choses, mais nous sommes si différents. Par exemple, il regarde le football et fait ce qu’il fait, et je me maquille. Nous sommes si différents, mais nous sommes si pareils sur tant de niveaux”, a-t-elle poursuivi.

Barrymore a fait l’éloge de la relation entre Stefani et Shelton en disant: “C’est l’équilibre parfait, car les opposés s’attirent, élargissent les horizons de l’autre et donnent également un peu de place à l’individualité.”

Au cours de l’été, le couple a célébré son premier anniversaire de mariage. Pour rendre hommage à son mari, l’interprète de “The Sweet Escape” s’est rendue sur Instagram pour partager une vidéo hommage.

“1 an de moins, pour toujours !” Stefani a légendé le message, avec Shelton commentant : “Je t’aime ! Merci d’avoir dit oui !!!!!”

Shelton a rendu hommage à Stefani en partageant une photo de leur cérémonie de mariage avec la légende : « Joyeux anniversaire à la femme qui fait tourner mon monde… @Gwen Stefani, grâce à toi, cette année a été la meilleure année de ma vie. Je t’aime ! !!! Merci d’avoir dit oui !”

Stefani a écrit une gentille note dans la section des commentaires qui disait: “Mon homme de rêve – merci mon Dieu !!!”