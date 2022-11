Gwen Stefani partage le cadeau de retraite ‘The Voice’ qu’elle prévoit d’offrir à son mari Blake Shelton

Un cadeau de retraite s’impose pour le chanteur country Blake Shelton, qui quitte “The Voice” après la 23e saison de l’émission. L’épouse de Shelton et co-entraîneure de la saison 22, Gwen Stefani, sait exactement ce qu’il faut pour obtenir son mari cow-boy.

“C’est fou parce que tout le monde me cherche des idées. ‘Que devrions-nous faire?’ Et c’est difficile, vous savez, il a tout”, a déclaré Stefani dans une interview avec ET.

“Mais je pense que sa chose préférée serait un sac de maïs, comme honnêtement, il serait tellement ravi. Ou de l’engrais ou quelque chose comme ça.”

Shelton est le seul entraîneur à avoir participé à “The Voice” depuis ses débuts. Il a annoncé en octobre qu’il quitterait la série après sa 23e saison.

“Ce spectacle a changé ma vie à tous points de vue pour le mieux, et je me sentirai toujours comme chez moi”, a-t-il déclaré dans un communiqué Instagram.

“Cela a été un sacré parcours au cours de ces 12 années de rotation de chaise, et je tiens à remercier tout le monde chez The Voice de NBC, chaque producteur, les scénaristes, les musiciens, l’équipe et les traiteurs, vous êtes les meilleurs.”

Stefani peut tenir le sac de maïs et engrais pour l’instant parce que la course de Shelton dans la série n’est pas encore terminée, et le chanteur de “God’s Country” vise sa neuvième victoire dans “Voice”.

Avec déjà huit victoires à son actif, Shelton pourrait remporter une autre victoire avec Bryce Leatherwood, bodie, Brayden Lape ou Rowan Grace, les finalistes restants dans son équipe.

La dernière saison de Shelton dans l’émission comprendra Kelly Clarkson, qui reviendra en tant qu’entraîneur, ainsi que Chance the Rapper et Niall Horan, qui feront leurs débuts en tant que juges “Voice” dans la saison à venir.