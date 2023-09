Gwen Stefani parle de son divorce avec Gavin Rossdale sept ans plus tard – Hollywood Life

Crédit d’image : Mediapunch/Shutterstock

Gwen Stéfani53, et Gavin Rossdale, 57 ans, aurait peut-être mis un terme à leur mariage très médiatisé il y a sept ans, mais la chanteuse y réfléchit encore aujourd’hui. Lors d’un entretien avec PERSONNES le 27 septembre, Gwen a discuté de leur séparation compliquée et de son mariage actuel avec Blake Shelton47 ans. « Tout le monde sait qu’à un moment donné, ma vie s’est effondrée », a déclaré la chanteuse de « Rich Girl » à propos du divorce de 2016.

La mère de trois enfants a ajouté qu’après sa séparation d’avec Buisson musicienne, elle a dû « réinitialiser » sa vie. « C’était terrible, et il y a tellement de gens qui ont vécu la même chose », a expliqué Gwen. « Quand cela s’est produit, j’ai dû littéralement recommencer. C’était une réinitialisation de ma vie. Gavin et Gwen se sont mariés en 2002 et ont eu trois fils : Kingston17, Zouma15, et Apollon9.

Comme beaucoup le savent, le Sans aucun doute Le chanteur principal et aujourd’hui âgé de 57 ans ont mis fin à leur mariage après que des informations selon lesquelles Gavin la trompait ont été révélées en 2015. Gwen a ensuite sorti un album après le divorce intitulé, Voici à quoi ressemble la vérité, en 2016 et a apparemment chanté la liaison de Gavin dans diverses chansons. Plus tard, Gwen a rencontré Blake alors qu’elle travaillait sur La voix en 2014 et a finalement épousé la star de la country en 2021.

Lors de l’article de couverture d’octobre pour PERSONNES, Gwen a également évoqué son mariage avec Blake. «Je n’ai rien vu de tout cela venir avec Blake. C’était juste un grand vieux « Quoi ? C’était un cadeau incroyable de vivre un amour comme celui-là pour la première fois », s’est exclamée la sensation pop. «Il a changé ma vie… quand je [started dating] Blake, c’est à ce moment-là que je me suis senti chez moi, du genre : « Oh, c’est là que je suis censé être, avec ce type. » Avant Gwen, le chanteur de « God’s Country » était marié à une autre star de la country. Miranda Lambert39 ans, de 2011 jusqu’à leur divorce en 2015.

Aujourd’hui, Blake et sa femme mènent une vie « non hollywoodienne » en Oklahoma. « Je ne suis pas vraiment une personne sale, une personne anti-insectes, je n’aime pas trop l’humidité », a expliqué Gwen à propos de leur nouvelle vie. « Mais c’est si beau [in Oklahoma], et on a en quelque sorte l’impression d’entrer dans ce vortex. La nature – et Dieu – sont bien là. La belle blonde est actuellement juge dans la saison 24 de La voixcependant, cette fois sans son mari après avoir annoncé sa sortie l’année dernière.