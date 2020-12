La pop star nouvellement fiancée, Gwen Stefani, rayonne comme le chat qui a eu la crème alors qu’elle montre une pochette d’anneaux – et des griffes redoutables.

Le leader du groupe américain No Doubt était en route pour un studio de Santa Monica dans une combinaison de Noël sur le thème des chats. La star de la musique country Blake Shelton, 44 ans, qui a rencontré Gwen, 51 ans, sur The Voice US, a proposé après cinq ans ensemble.

La maman blonde de trois enfants teintée par trempage a complété son kit criard avec des colliers portant leurs noms.

Elle doit penser que c’est un look parfait.







(Image: Snorlax / Marksman / MEGA)



Il semble que les deux hommes soient prêts à dire «je fais» dans une chapelle intime construite spécialement pour l’occasion dans leur ranch privé en Oklahoma.

Une source a déclaré à Us Weekly: « Blake a construit une chapelle sur le terrain de son ranch de l’Oklahoma. Il l’a fait lui-même avec de l’aide. »

Malgré la prise en main des questions de construction, la source affirme que Gwen a eu une «contribution» majeure au projet.

« C’est vraiment un hommage à leur amour », ajoute l’initié. « Ils vont se marier dans la chapelle, probablement au début de l’année prochaine. »

Mirror Online a contacté les représentants de Gwen et Blake pour obtenir des commentaires.







(Image: Snorlax / Marksman / MEGA)



Il a été rapporté le mois dernier qu’en dépit d’être un couple de stars hollywoodiennes, Gwen et Blake sont en fait loin de la personnalité de LA quand il s’agit de leur mariage.

C’est peut-être parce que ce n’est pas la première fois que Gwen marche dans l’allée, et ce n’est pas non plus la première fois que Blake fait le nœud.

Gwen a divorcé du rockeur de Bush Gavin Rossdale en 2016 après 13 ans de mariage.

Le couple partage trois garçons Kingston, 14 ans, Zuma, 12 ans et Apollo, six ans, à qui Blake a en fait demandé la permission avant de proposer à Gwen.







(Image: Banque de photos NBCU via Getty Images)



Et avant de rencontrer Gwen, Blake et la star de la country Miranda Lambert ont divorcé en 2015, après s’être mariés en 2011.

Il était auparavant marié à Kaynette Williams de 2003 à 2006.