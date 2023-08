Gwen Stefani a donné aux fans un aperçu de sa relation avec Blake Shelton et comment cela « fonctionne simplement » malgré leurs intérêts différents.

« Quand vous êtes avec un gars de l’Oklahoma qui conduit des tracteurs et que vous venez du comté d’Orange mais que ça marche », Stefani a sous-titré une vidéo partagée sur TikTok.

Dans la vidéo, Stefani a rassemblé des clips de Shelton dans ses bottes de cow-boy tandis que la pop star est entièrement maquillée et coiffée. Dans un clip, le chanteur « Austin » porte un camouflage et conduit son camion.

Stefani et Shelton se sont mariés en 2021 après s’être rencontrés en tant que juges pour « The Voice » en 2014. Après avoir divorcé, leur amitié est devenue romantique à l’automne 2015.

« Ils se sont soutenus pendant une période difficile et ils sont vraiment heureux ensemble », a déclaré une source au magazine People à l’époque. « Tout le monde est ravi parce qu’ils sont tous les deux des gens incroyablement gentils. »

L’interprète de « Hollaback Girl » a récemment expliqué que Dieu avait réuni le couple après leurs divorces même si elle était convaincue que sa vie « était finie ».

« Je me disais : ‘Je vais me réveiller tous les jours. Je vais prendre un café. Je vais m’occuper de mes enfants, puis je vais me coucher.’ Comme si je n’embrasserais jamais personne », a déclaré Stefani lors d’un épisode de « The Drew Barrymore Show ». « Je pensais que ma vie était finie, puis Blake Shelton m’a dit : « Hé, je suis Blake Shelton. » »

Stefani a également expliqué comment fonctionne sa relation avec Shelton.

« Trouver un meilleur ami, quelqu’un qui est sur le même plan en matière de morale, ou juste la façon dont vous voyez la vie, c’est le rêve », a-t-elle déclaré.

« Nous pensons la même chose à propos des choses, mais nous sommes si différents. Par exemple, il regarde le football et fait ce qu’il fait, et je me maquille. Nous sommes si différents, mais nous sommes si pareils sur tant de niveaux. »

Stefani et Shelton se sont mariés le week-end du 4 juillet 2021 au ranch de la star de la musique country. Les deux entraîneurs « Voice » se sont mariés lors d’une somptueuse cérémonie sur la propriété d’un domaine nouvellement construit que Shelton avait commandé pour Stefani.

Stefani était auparavant mariée à Gavin Rossdale. Ils partagent trois enfants ensemble. Shelton était auparavant marié à sa compatriote chanteuse country Miranda Lambert et à sa chérie de lycée Kaynette Williams.