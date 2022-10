Gwen Stefani mentionne l’ex Tony Kanal alors qu’elle célèbre le « royaume tragique » – Hollywood Life

Voir la galerie





Gwen Stefani53 ans, a refait surface une vieille photo de son groupe Sans aucun douteet a partagé un doux message à tout le groupe, y compris son ex Tony Kanel, 52. « Le royaume tragique a chuté il y a 27 ans ?! certainement pas. merci pour le rappel @tonykanal 💕 gx », a écrit Gwen sur Instagram le 10 octobre, qui marquait le 27e anniversaire de la sortie de leur album le plus réussi, Tragique Royaume. L’instantané vieux de plusieurs années mettait en vedette Gwen et Tony avec leurs anciens camarades de groupe Tom Dumont54, et Adrien Jeune53. Gwen a secoué les cheveux roses et un haut court noir avec une paire de pantalons de survêtement Adidas sur la photo de retour.

Le message de Gwen était en réponse à Tony partageant exactement la même photo sur son propre Instagram pour célébrer l’album emblématique de 1995. “Il y a longtemps dans une galaxie très, très lointaine… Our Tragic Kingdom est sorti il ​​y a 27 ans aujourd’hui 💥”, Tony a légendé son message. Royaume tragique a été créé lorsque Gwen et Tony se sont séparés après sept ans de relation, donc l’album contient plusieurs ballades de rupture comme “Don’t Speak” et “Sunday Morning”.

Gwen réfléchit à Royaume tragique et sa relation avec Tony l’année dernière, racontant Jimmy Kimmel dans son talk-show de fin de soirée qu’elle est toujours affectée par le sens de l’album. « Tout le but de la Royaume tragique c’est la rupture, le chagrin. Il y a beaucoup de sentiments” La voix l’entraîneur a expliqué dans l’interview de mars 2021. “Même dans ce disque, quand vous prononcez les mots” royaume tragique “, mon cœur est toujours en quelque sorte brisé. Parce que ces chansons concernaient une période vraiment triste pour moi », a-t-elle ajouté.

No Doubt a été actif de 1986 à 2004, avant leur première pause qui s’est terminée en 2009. Le groupe a pris sa deuxième pause en 2015 et se concentre depuis sur sa carrière solo. Interrogé sur une éventuelle réunion de No Doubt sur Jimmy Kimmel en directGwen a répondu: “Si je pouvais prédire l’avenir, je te le dirais.”

Gwen et Tony ont également évolué dans leur vie personnelle. Gwen est mariée à Blake Shelton et a trois fils avec son ex-mari Gavin Rossdale. Tony est marié à un architecte d’intérieur Erin Lokitz et ils ont deux filles ensemble.