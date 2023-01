Gwen Stefani fait face à un contrecoup après avoir dit “je suis japonaise” dans une interview alors qu’elle défendait son ère Harajuku

Gwen Stefani a déclenché une réaction violente cette semaine après avoir déclaré “Je suis japonaise” dans une récente interview.

“J’ai dit:” Mon Dieu, je suis japonaise et je ne le savais pas “”, a déclaré Stefani. vieilles accusations d’appropriation culturelle.

Le contrecoup précédent découlait de l’album “Love. Angel. Music. Baby” de Stefani en 2004, de la ligne de parfums “Harajuku Lovers” et de sa ligne de mode LAMB, toutes fortement inspirées de la mode et de la culture japonaises.

Stefani s’est qualifiée de “super fan” dans l’interview publiée mardi. Elle a poursuivi en expliquant : « Si [people are] va me critiquer d’être fan de quelque chose de beau et de le partager, alors je pense juste que ça ne va pas.”

Elle a poursuivi : “Je pense que c’était une belle période de créativité… une période de match de ping-pong entre la culture Harajuku et la culture américaine… [It] devrait être acceptable d’être inspiré par d’autres cultures parce que si nous n’y sommes pas autorisés, cela divise les gens, n’est-ce pas ?”

L’intervieweur a déclaré que Stefani s’était appelée “japonaise” plus d’une fois dans l’interview, se décrivant à un moment donné comme “un peu une fille du comté d’Orange, un peu une fille japonaise, un peu une fille anglaise”.

Un représentant de Stefani n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital. Dans l’article d’Allure, l’écrivain note que le représentant de Stefani a tendu la main après l’interview, “indiquant” qu’ils avaient “mal compris ce que Stefani essayait de transmettre”, mais refusant de fournir “un commentaire officiel ou une clarification de ces remarques”. .”

Le contrecoup sur les réseaux sociaux a été rapide, les gens écrivant : « Si Gwen Stefani revendique l’héritage japonais parce que son père travaillait chez Yamaha, je revendique l’héritage Minifigure parce que mon père travaillait chez LEGO » et « voici un exemple de ce qu’il ne faut PAS dire dans une interview. “

Un autre a déclaré: “Gwen Stefani aurait dû suivre son propre conseil ici: ne parlez pas.”

“Gwen Stefani a utilisé des femmes asiatiques comme accessoires pour l’aider à devenir riche, et sa réponse est… “Je suis japonaise” ????” un quatrième a écrit.

Mais d’autres ont défendu la star.

Une personne a dit : “Mon enfant, laisse Gwen Stefani tranquille. J’ai grandi à New York. J’ai été inspirée par de nombreuses cultures différentes. Si elle aime aussi d’autres cultures, cela devrait être positif, pas négatif.”

“Wow, ce que vous essayez de faire pour vendre vos magazines, tout ce que je peux voir de Gwen, c’est qu’elle aime vraiment la culture japonaise, tout comme elle aime ma culture mexicaine”, a déclaré un autre.

L’individu semblait faire référence aux commentaires de Stefani dans l’interview d’Allure, où l’écrivain a noté que Stefani avait déclaré qu’elle s’identifiait également aux communautés hispaniques et latines de sa ville natale d’Anaheim, en Californie.

“La musique, la façon dont les filles portaient leur maquillage, les vêtements qu’elles portaient, c’était mon identité”, a partagé Stefani. “Même si je suis un Italo-Américain – Irlandais ou quoi que je sois – c’est ce que je suis devenu parce que c’était mon peuple, n’est-ce pas?”

