Gwen Stefani exprime son « amour » pour Dua Lipa

Gwen Stefani vient de s’extasier devant Dua Lipa !

Le célèbre chanteur de rock vient de complimenter le Danse la nuit hitmaker via son dernier post sur le compte Instagram officiel.

Les musiciens de 54 et 29 ans ont pris des poses différentes devant la caméra lorsqu’ils se sont rencontrés au iHeart Radio Festival 2024, où Stefani et Lipa devaient interpréter leurs sets.

Dans un carrousel d’images, la chanteuse de No Doubt et la Houdini les chanteurs étaient tout sourire devant la caméra tandis que Lipa envoyait un baiser volant à la caméra sur la troisième photo.





Stefani portait une mini-robe à franges blanche avec des bottes blanches assorties jusqu’aux cuisses associées à des colliers de perles et de croix, des accessoires argentés et des cheveux attachés en une queue de cheval élégante.

Lipa, quant à elle, portait un haut de couleur noire et une jupe zippée assortie, complétant son look minimaliste avec quelques bijoux et des cheveux coiffés en boucles.

« J’ai pu passer du temps avec la plus jolie fille du monde hier soir, je t’aime Dua », a écrit Stefani en légende de ses photos.

De plus, ce n’est pas la première fois que Stefani et Lipa se rencontrent. En 2020, les Lévitation crooner était l’invité d’accueil du Jimmy Kimmel en direct! montrer où elle a mentionné par erreur Blake Shelton comme le Iris violets le mari de la chanteuse.

Cependant, le couple n’était pas marié à cette époque et s’est marié un an plus tard, en 2021.