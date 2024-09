Gwen Stefani évoque sa relation passée dans la nouvelle chanson « Somebody Else’s »

Gwen Stefani vient de se remémorer une relation passée.

Le 20 septembre, le Iris violets la chanteuse a sorti sa dernière chanson, Quelqu’un d’autreun extrait de son prochain et très attendu album, intitulé Bouquet.

Dans ce morceau aux influences country et rock, elle détaille les raisons de sa rupture avec son ex et explique à quel point il est libérateur pour Stefani de savoir qu’il est désormais « le problème de quelqu’un d’autre ».

« Je ne sais pas ce qu’un cœur comme le mien faisait dans un amour comme celui-là », chante Stefani en ouvrant la chanson, avant de poursuivre : « Je ne sais pas ce qu’une femme comme moi faisait avec un homme comme toi / Mais maintenant j’ai un amour si vrai. »

« Maintenant que j’ai trouvé la vraie chose / Tu n’es pas comparable / Et je me fiche que tu appartiennes à quelqu’un d’autre / Et ça ne me brise même pas le cœur / Tu appartiens à quelqu’un d’autre / Et je prie pour eux, qui qu’ils soient », retentit le refrain, tandis que la chanteuse de rock emblématique détaillait ses sentiments.

De plus, elle a également rassuré tous ceux qui l’écoutaient qu’elle n’avait pas l’intention de revenir en arrière : « Si je pouvais remonter le temps, je vous effacerais / Mais je ne pourrais jamais y retourner. »