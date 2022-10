Gwen Stefani et son fils Kingston, 16 ans, regardent Apollo jouer au football : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Garrett Press/MEGA

Chanteur sans doute Gwen Stefani53 ans, a mis ses enfants en premier le 23 octobre chez son plus jeune fils, Apollonle match de football. Son fils de huit ans était également soutenu par l’autre fils de Gwen, Kingston, 16 ans, et sa petite amie. La bombe blonde avait l’air cool sans effort, comme d’habitude, avec un pantalon kaki, un débardeur blanc et une chemise en flanelle blanche avec des motifs à carreaux bleus et verts. Le soutien-gorge rose vif de Gwen était également exposé à travers son haut blanc. Elle arborait également un chapeau de camionneur blanc avec les mots “COWBOY HAT” sur le devant, de grandes boucles d’oreilles en or et une élégante lèvre nude brillante. L’icône de la pop s’est assurée de ne pas oublier sa pléthore de colliers en or qu’elle a méticuleusement superposés les uns sur les autres.

Kingston avait l’air d’avoir grandi en faisant des câlins avec sa petite amie dans les gradins. Les deux jeunes tourtereaux se sont également livrés à une séance de maquillage juste devant sa maman ! Son fils aîné, qu’elle partage avec son ex-mari, Gavin Rossdale, 56 ans, a opté pour un confort total dimanche avec une paire de pantalons de survêtement noir de jais, une chemise noire et marron associée à un sweat à capuche zippé et des camionnettes noires. À un moment donné, Kingston et son petit frère ont été vus en train de se serrer la main secrètement en milieu de partie.

Gwen était accompagnée d’autres membres de la famille au match de football, ainsi que de son ex, Gavin. Cependant, son mari, Blake Shelton, 46 ans, n’était pas présent à l’événement sportif. La sortie en famille a lieu une semaine seulement après que Gwen a porté une paire de jeans éclaboussés de peinture verte au match de football d’Apollo le 16 octobre. Au cours de cette sortie, non seulement Gavin était là, mais sa petite amie, Courtlyn Cannan, s’est également présenté pour soutenir le jeune athlète. Les deux ex semblaient mettre un front uni pour les enfants.

Plus tard dans la journée, Gwen a profité de son histoire Instagram pour partager des photos de sa journée au labyrinthe de maïs, PERSONNES signalé. La chanteuse “Hollaback Girl” était également accompagnée aux festivités d’automne avec sa belle-sœur Jennifer Stefani. Jennifer est mariée au frère de Gwen, Todd Stefani, 48. Gwen et la famille ont été vus naviguant dans le labyrinthe sur les réseaux sociaux de la star auxquels elle a ajouté des autocollants emoji à la citrouille. Elle a également été aperçue portant la même tenue du match de football au champ de citrouilles. Gavin n’était notamment pas inclus dans les messages de son ex au labyrinthe de maïs.

Le fondateur de GXVE Beauty et le leader de Bush se sont mariés de 2002 jusqu’à leur divorce en 2016. Après la séparation de Gavin, Gwen est partie et a commencé à sortir avec Blake en 2016. Le chanteur country et sa nouvelle épouse se sont officiellement mariés le 3 juillet. , 2021. Il était auparavant marié à la chanteuse “Drunk” Miranda Lambert38 ans, de 2011 jusqu’à leur séparation en 2015. Gwen et Blake se sont rencontrés pendant le tournage La voix en 2014.