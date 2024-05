Gwen Stefani et Gavin Rossdale célèbrent le 18e anniversaire de leur fils Kingston : « Mon premier petit garçon »

Gwen Stéfani et Gavin Rossdale fêtent les 18 ans de leur fils aîné, Kingstonavec de doux hommages.

Dimanche, l’adolescent a marqué son passage à l’âge adulte en demandant à ses parents rockstars de publier des messages commémoratifs – accompagnés d’adorables photos – sur leurs pages Instagram.

Stefani, 54 ans, a utilisé son message pour mettre en ligne des dizaines de photos et de vidéos de Kingston au fil des années, depuis sa naissance jusqu’à aujourd’hui, dans le cadre de « Kingston Town » de l’UB40.

« Le plus joyeux des anniversaires à Kingston🤍, mon premier-né :) je n’arrive pas à croire que tu as 18 ans aujourd’hui… je t’aime ! 🥰 », a écrit la chanteuse de No Doubt dans son message. L’ancien couple – qui s’est séparé en 2015 – partage également ses fils Zuma, 15 ans, et Apollo, 10 ans.

Pour sa part, Rossdale, 58 ans, a partagé un simple carrousel présentant de nombreuses photos de Kingston, à commencer par une photo récente du jeune de 18 ans marchant sous ce qui semble être un cerisier en fleurs tout en tenant un parapluie.

« JOYEUX ANNIVERSAIRE KINGSTON -18 aujourd’hui et un grand pas vers votre avenir. Jusqu’à présent, la meilleure course de ma vie et j’ai hâte de voir où vous allez à partir d’ici. J’ai une confiance totale en vous et j’admire profondément l’homme qui est en vous. vous avez de la grâce, du charme et de l’humilité », a écrit le leader de Bush.

Il a poursuivi : « Vous êtes au volant de votre destin alors choisissez judicieusement. Votre talent musical est fou et bientôt le monde entendra votre cœur chanter. Suivez votre muse, restez curieux et continuez à créer. Je ne pourrais pas vous aimer plus que moi. .je vous souhaite tout le bonheur, toute la santé et toute la créativité. »

D’autres photos incluses dans l’article montrent Kingston aux côtés de ses frères et de sa sœur aînée, Daisy Lowe – que Rossdale a accueilli avec son ex, Pearl Lowe – ainsi que l’adolescent profitant du plein air et souriant aux côtés de sa petite amie, Lola Albert.

En réponse, Kingston a profité des commentaires pour remercier son père pour ce message affectueux, en écrivant « le meilleur père de tous les temps ».

Alors que Rossdale a récemment parlé de son divorce « débilitant » avec Stefani dans les années 2010, le couple a gardé les choses à l’amiable dans le but de réussir la coparentalité de leurs trois fils.

Depuis leur séparation, ils ont chacun noué de nouvelles relations : Stefani avec son mari Blake Shelton et Rossdale plus récemment avec sa petite amie musicienne, Xhoana Xheneti.

En avril, Cassie DiLaura d’ET j’ai parlé avec Shelton, 47 ans, et le chanteur a partagé que même s’il n’avait pas d’enfants, il avait pleinement accepté les trois garçons de sa femme comme ses enfants. Alors qu’il connaît les garçons depuis 2014, le chanteur a officiellement pris le titre de beau-père en juillet 2021 lorsque lui et Stefani attaché le noeudmoins de 12 mois après qu’il j’ai posé la question.

Blake Shelton et Gwen Stefani avec ses trois fils, Kingston, Zuma et Apollo, lors de la cérémonie d’inauguration du Hollywood Walk of Fame de Shelton – Frazer Harrison/Getty Images

Shelton a déclaré à ET que Kingston, Zuma et Apollo l’avaient changé « de toutes les manières possibles ».

« J’ai appris rapidement, pas parce que quelque chose s’est passé, mais juste, vous savez, en lisant la pièce, vous avez vraiment [to think] »Je dois prendre du recul », a déclaré Shelton à propos de son changement d’état d’esprit en endossant le rôle de beau-père. « Quand les gens disent que ce n’est plus à propos de toi quand tu as un enfant… Je pense que si tu es en le faisant bien, il ne s’agit plus de vous. C’est vrai. »

