GWEN Stefani vient de terminer son rôle dans la finale de la saison de The Voice le mois dernier dans laquelle elle est revenue pour la première fois après son départ il y a deux saisons.

La chanteuse a été critiquée à l’époque par les fans de la série pour son nouveau look lors de la performance finale avec une nouvelle frange brune et un pantalon en cuir rouge ample.

Stefani a précédemment déclaré qu’elle ne voulait pas non plus que des dizaines de célébrités soient présentes, car elle a révélé que ce serait probablement « juste de la famille » Crédit : Getty

Avec la fin de l’un de The Voice, Stefani avait apparemment beaucoup à espérer et beaucoup à planifier avec son partenaire Blake Shelton.

Gwen Stefani et Blake Shelton se sont-ils mariés ?

Stefani a été vue à Santa Monica le 12 juin portant une alliance en diamant avec sa bague de fiançailles, selon des photos obtenues par Page Six.

Bien qu’il ne soit pas complètement confirmé si le couple s’était officiellement marié, Stefani a récemment eu une douche nuptiale avec ses amis et sa famille et Shelton a précédemment déclaré qu’ils se marieraient cet été.

Une source a précédemment déclaré à PEOPLE que le couple voulait se marier rapidement, car ils sont « prêts à se marier » après de courts fiançailles.

« Ce ne sera pas un long engagement. Il y a une raison pour laquelle Blake a proposé maintenant », a révélé l’initié. « Ils sont tous les deux prêts à se marier. »

Stefani a précédemment déclaré dans l’émission Late Night With Seth Meyers qu’elle n’avait pas encore choisi de chanteur de mariage Crédit : Getty

Qui était en charge de la planification du mariage ?

La source qui a parlé à PEOPLE a ajouté que le couple ne voulait pas d’un grand mariage et qu’il voulait que sa famille et ses amis proches y assistent et c’est tout. »

Stefani ne voulait pas non plus que des dizaines de célébrités soient présentes, car elle a révélé que ce serait probablement « juste de la famille ».

« Ça va être comme ma mère et mon père et ça va littéralement être juste une famille », a-t-elle expliqué. « Nous attendons cela avec impatience. Ça va être amusant. »

« Mais ça ne va pas être énorme, vous savez, ce n’est pas comme si la reine et le roi se mariaient ou quelque chose du genre », a ajouté Stefani.

Le juge de The Voice, Blake Shelton, a précédemment révélé qu’il laissait la planification du mariage à sa future épouse Gwen Stefani car il est « sans classe ».

Blake a proposé l’année dernière dans son ranch en Oklahoma Crédit : Getty

Le chanteur country de 44 ans a admis qu’il servirait des frites aux noces si sa fiancée, 51 ans, lui laissait les décisions importantes.

Gwen avait déjà parlé du grand jour, racontant virtuellement à l’émission Late Night With Seth Meyers qu’elle n’avait pas encore choisi de chanteur de mariage.

Quand Gwen Stefani et Blake Shelton se sont-ils rencontrés ?

Blake et Gwen sont devenus collègues lorsqu’ils ont tous deux siégé au panel de la septième série du concours de chant de NBC The Voice en 2014.

Un an plus tard, lorsque leurs deux cœurs ont été brisés par leurs divorces, cela a éclaté et ils ont commencé une relation amoureuse.

Le couple a annoncé ses fiançailles en octobre Crédit : Getty

En 2015, le hitmaker Hollaback Girl s’est séparé de Gavin Rossdale après 20 ans ensemble, quelques semaines après que Blake et son ex-femme Miranda Lambert ont finalisé leur divorce après un mariage de quatre ans.

L’année dernière, le chanteur country a proposé dans son ranch de l’Oklahoma, où le couple a passé la majorité de la période de verrouillage du coronavirus ensemble.

Ils ont annoncé leurs fiançailles, qui se sont déroulées en présence des enfants de Gwen, Kingston, 14 ans, Zuma, 12 ans, Apollo, 7 ans, en octobre dernier.