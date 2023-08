Gwen Stefani et Blake Shelton publient une couverture surprise de The Judds – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Gwen Stefani et Blake Shelton a lancé sa nouvelle reprise de « Love Is Alive » de The Judds le vendredi 18 août. Le couple a sorti le nouveau morceau apparemment à l’improviste en tant que premier single du prochain Un hommage aux Judds album. Gwen, 53 ans, s’occupait du chant principal du classique country, mais Blake, 47 ans, est venu offrir de nombreuses harmonies tout au long de leur fidèle interprétation de la chanson de The Judds.

Avec la chanson originale sortie en 1985, Gwen et Blake ont proposé une reprise plutôt simple de la chanson de The Judds, bien qu’avec un style de production légèrement plus brillant. La nouvelle voix du couple marié rend également les harmonies encore plus distinctes que dans l’original, où Wynonna Judd et sa mère Noémie partagé les tâches vocales. Il y avait aussi quelques nouvelles fioritures instrumentales mises au premier plan du mix, donnant à la chanson un peu plus une sensation pop-country moderne.

Pour annoncer leur couverture, Gwen a partagé une courte vidéo du studio, où elle a expliqué à quel point cette chanson était spéciale pour elle. « Blake et moi le faisons ensemble, donc c’est assez excitant. C’est la première fois que Blake va chanter en harmonie sur une piste que je fais », a-t-elle déclaré. «C’est juste comme au-delà d’un rêve devenu réalité de pouvoir le faire. Chaque fois que vous faites une reprise, vous avez toujours l’impression qu’il n’y a aucun moyen de rivaliser avec l’original. Je veux dire, il n’y a absolument aucun moyen. C’est un tel honneur.

Blake a également expliqué à quel point la musique des Judds était importante pour lui dans une légende Instagram annonçant la chanson. « [The Judds] sont l’un des plus grands groupes country de notre vie et la musique country des années 80 est ma décennie préférée », a-t-il écrit. « Je chante ces chansons depuis aussi longtemps que je me souvienne. »

Un hommage aux Judds sortira le 27 octobre. L’album comprendra des reprises de tant de chansons classiques de The Judds par des artistes country nouveaux et établis, y compris Reba McEntire, LeAnn Rimes, Jelly Roll, et Ashley McBryde. L’album hommage arrive plus d’un an après la mort de Naomi à 76 ans en avril 2022.