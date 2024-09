Gwen Stefani et Blake Shelton présentent le nouveau membre de la famille

Gwen Stefani et Blake Shelton viennent de présenter au monde le nouveau membre de la famille.

Alors que la famille des musiciens s’agrandissait un peu, le célèbre couple a accueilli chez eux le membre absolument adorable.

La chanteuse du groupe de rock No Doubt a profité de son compte Instagram officiel pour révéler à ses abonnés, Corn Shelton, le nouveau chaton de la famille qu’ils ont adopté.

Dans la vidéo mise en ligne par Stefani, elle montre le mignon garçon depuis ses débuts jusqu’à son voyage et sa croissance après être devenu membre de la famille Stefani-Shelton.

Le Iris violets La chanteuse a expliqué comment elle et Shelton avaient trouvé Corn alors qu’il s’agissait d’un chaton errant qui était clairement malade. Les deux hommes ont accueilli le chaton et l’ont soigné.

Le maïs peut être vu dans les mains de Stefani lorsqu’il était malade, ses yeux bleus à peine ouverts à cause de la maladie. Elle a enveloppé le chaton dans une couverture et s’est occupée de Corn.

Au fur et à mesure que la vidéo avance, on peut voir Corn devenir en meilleure santé et plus fort à mesure que le couple nourrit leur petit ami à quatre pattes. Dans un autre moment, on peut également voir Corn se lier d’amitié avec l’autre chat de la famille du couple.

« Voici Corn Shelton le jour où il est arrivé chez nous, il était à peine en vie + tellement malade, mais avec beaucoup d’amour + de soins, il est devenu un chaton en bonne santé. Nous sommes très reconnaissants qu’il fasse partie de notre famille, » Stefani a sous-titré la vidéo.