La programmation pour le réveillon du Nouvel An 2021 de NBC avec Carson Daly est ici, et il présente un groupe épique d’artistes.

L’émission sera diffusée en direct de Times Square à New York et mettra en vedette des spectacles de partout au pays. Cette année, les fans peuvent s’attendre à des performances de AJR, Busta Rhymes avec Anderson .Paak, Chloé x Halle, CNCO, Jason Derulo, Poupées Goo Goo, Kylie Minogue, Pentatonix, Bebe Rexha avec Chat Doja, Blake Shelton, Gwen Stefani et Piquer avec Shirazee.

En plus des artistes qui montent sur scène cette année, Carson sera rejoint par des co-animateurs Ambre Ruffin, star de Peacock Le spectacle Amber Ruffin, et Stephen « tWitch » Boss, DJ et co-producteur exécutif pour Le spectacle Ellen DeGeneres.

« Rien ne me rendra plus heureux que d’avoir un siège au premier rang pour regarder 2020 disparaître et inaugurer l’espoir de jours meilleurs en 2021 », a déclaré Carson dans un communiqué de presse à propos de l’événement. « Je suis ravi d’être avec Amber et tWitch en direct à Times Square pour diffuser le ballon emblématique à des millions de téléspectateurs à la télévision, mais les fêtards qui ne peuvent pas assister en direct vont manquer. Notre gamme de musique diversifiée offre quelque chose pour tout le monde dans votre famille. A bientôt sur NBC! «