Gwen Stefani dit que l’écriture de chansons l’a aidée dans sa lutte contre la dyslexie : “Cela a débloqué quelque chose en moi”

Gwen Stefani a expliqué comment l’écriture de chansons l’avait aidée dans sa lutte contre la dyslexie.

La chanteuse de 53 ans a révélé pour la première fois qu’elle souffrait du trouble d’apprentissage, qui se caractérise par des difficultés de lecture, d’orthographe et d’écriture, en 2020.

Stefani a été honorée aux New York Women in Communications 52nd Annual Matrix Awards le 26 octobre et a évoqué l’impact de la dyslexie sur sa vie dans son discours d’acceptation.

“Être dyslexique a certainement eu des défis pour moi dans ma vie, et je dirai que l’avantage dyslexique a probablement fait de moi ce que je suis”, a déclaré le hitmaker “Don’t Speak” au public, selon le DailyMail.com.

Elle a poursuivi : “Au moment où j’ai écrit ma première chanson, je n’avais aucune idée que je pouvais faire ça. C’est juste arrivé, ça a débloqué quelque chose en moi.”

CHAUSSURES GWEN STEFANI ROCKS AVEC LE VISAGE DE BLAKE SHELTON SUR ELLES

La triple lauréate d’un Grammy Award a plaisanté en disant que malgré ses problèmes d’orthographe, elle “a continué à enseigner au monde entier comment épeler les bananes”, se référant aux paroles de son hit de 2004 “Hollaback Girl”.

Le mari de Stefani, Blake Shelton, lui a remis le Matrix Award, qu’elle a reçu en reconnaissance de ses réalisations professionnelles. Dans son discours, Shelton, 46 ans, a déclaré qu’il était “très excité” et “extra fier” de sa femme, selon le magazine People.

“De toute évidence, mon prix préféré, Blake Shelton, pour m’avoir épousé. Wow, c’est surréaliste – bizarre Blake parle de moi comme ça”, a déclaré Stefani au début de son discours.

« Merci beaucoup, tu es vraiment adorable, et tu es tellement géniale. »

Dans une interview de décembre 2020 avec Zane Lowe d’Apple Music, Stefani a partagé qu’elle avait découvert pour la première fois qu’elle souffrait de dyslexie lorsque ses enfants ont commencé à avoir des difficultés à apprendre à lire.

“Une chose que j’ai découverte en ayant des enfants, c’est que j’ai la dyslexie – tout le monde a des choses qui arrivent et c’était la mienne”, a-t-elle déclaré.

“Et j’ai l’impression que beaucoup de problèmes que j’ai eus ou même de décisions que j’ai prises pour moi-même en découlent, car maintenant les enfants – évidemment, tout est génétique – ils ont certains de ces problèmes.”

La chanteuse de No Doubt partage ses fils Kingston, 16 ans, Zuma, 14 ans et Apollo, 8 ans, avec son ex-mari Gavin Rossdale, 57 ans.

“Mais maintenant, ils bénéficient de tous ces avantages”, a-t-elle poursuivi. “Ils ont ces professeurs et ces écoles incroyables, et ils n’ont pas à en avoir honte. Ils comprennent que leur cerveau fonctionne différemment. C’est le cas de tous nos cerveaux, vous voyez ce que je veux dire ?”

Stefani a admis qu’elle avait du mal à apprendre et “avait échoué à l’école” quand elle était plus jeune.

“J’étais une bonne fille. Je n’ai rien fait de mal. C’était juste très difficile pour moi de fonctionner dans cette boîte carrée de l’école que tout le monde était censé comprendre”, a-t-elle expliqué.

“Et mon cerveau ne fonctionnait pas comme ça, il ne fonctionne toujours pas. Mais il fonctionne de différentes manières qui sont probablement un cadeau que les autres ne peuvent pas faire.”