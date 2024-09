Gwen Stefani dévoile des nouvelles passionnantes avec une photo inspirée du western

Gwen Stefani a quelque chose d’excitant qui s’épanouit bientôt.

Le Rocker sans aucun doute a partagé des nouvelles passionnantes avec ses fans le mercredi 18 septembre, révélant que son cinquième album studio, intitulé Bouquetsortira plus tard cet automne, et il devient encore meilleur.

Le nouvel album ne contient pas seulement de nouvelles chansons de Stefani, mais il comprend également un featuring de son mari, Blake Sheltonavec le duo précédemment sorti du couple, « Iris violets » . «

En faisant l’annonce via Instagram mercredi, Stefani a donné à ses followers un aperçu de la pochette du nouvel album, qui évoque une ambiance country-western qui obsède déjà ses fans.

« CETTE POCHETTE D’ALBUM », a commenté un internaute enthousiaste sous la photo, qui montrait l’artiste de 54 ans portant un costume à carreaux marron et un chapeau de cow-girl beige chic. Étendue sur un lit pour la séance photo rustique, Stefani tenait également une fleur à tige unique pour correspondre au thème du nouvel album.

« Mon cinquième album studio, ‘Bouquet’, sera en pleine floraison le 15 novembre 💐 », a annoncé la chanteuse de « Just a Girl », révélant également que le nouveau single « Somebody Else’s » sortira officiellement le vendredi 19 septembre.

Mais les fans devront attendre jusqu’en novembre pour entendre le reste de l’album, qui compte un total de 10 titres, dont des chansons intitulées « Pretty », « Empty Vase », « Marigolds », « Late to Bloom », « Swallow My Tears » et plus encore.

Les fans de Stefani ont été immédiatement ravis de la nouvelle, y compris un utilisateur d’Instagram qui a déclaré : « Cela a fait ma journée, ma semaine, mon mois, mon année, ma VIE !!! 🤩 »

« cowgirl gwen en cours de chargement… 👑 » pouvait-on lire dans un autre commentaire, tandis que quelqu’un d’autre s’extasiait : « Cela fait danser mon cœur ! 🫶🌺🌻🌷💐🌸. »

